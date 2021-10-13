За програмою Зеленського на Дніпропетровщині «з нуля» будують другий дитсадок-підкову

У селищі Червоногригорівка Нікопольського району «з нуля» будують другий у Дніпропетровській області дитсадок у формі підкови. Сучасний дошкільний заклад, який зводять в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», зможе прийняти 115 вихованців, повідомляє Дніпропетровська ОДА.

«Яскраві, затишні, сучасні. Прагнемо, аби на Дніпропетровщині було більше саме таких дитсадків», — сказав голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

На об’єкті вже вирили котлован під улаштування паль, які стануть частиною фундаменту. Одночасно фахівці влаштовують каналізацію та риють котлован майбутньої котельні.



На першому поверсі садочку розмістять адміністративні кабінети, кухню та кімнати для дитячих груп. На другому — спортивну залу, ігрові та спальні.

Сучасний дошкільний заклад матиме великі вікна, від підлоги до стелі. В ігрових зроблять теплу підлогу. Будівля відповідатиме вимогам інклюзії: у садочку передбачені пандуси на знижені пороги.

Двоповерховий дитсадок зводять майже у центрі Червоногригорівки, поряд зі школою. Питання дошкільної освіти у селищі стоїть гостро: наразі тут працює лише один дитсадок, здатний прийняти менше 60 дітей. А потенційних відвідувачів від 1 до 6 років набагато більше. Через нестачу місць батькам доводиться возити малюків до сусідніх селищ громади або лишати на сімейному вихованні.

«У нашому садочку немає ясельної групи, тільки середня та старша. Доньку возимо до сусіднього Придніпровського», — розповіла місцева жителька Вікторія Гелеван.

Нагадаємо, будівництво та відновлення об'єктів соціальної інфраструктури є одним з пріоритетів програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».



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