В офісі Кримської платформи запускають тематичні екскурсії «Звуки Міста»

У Києві в офісі Кримської платформи почали серію тематичних екскурсій, присвячених Криму. Вони побудовані навколо унікального артоб'єкта «Звуки Міста», який втілив спогади, пам’ять і дух півострова.

Скульптура «Звуки Міста» є мультидисциплінарною. Як пояснила ініціаторка проєкту, продюсерка GOODMEDIA Альона Тимошенко, «Звуки Міста» — це синтез мистецтва і технологій, за допомогою яких звук перетворюється на форму. Для цього майстри збирають колекцію звуків того чи іншого міста, а потім за допомогою програм звукового дизайну та 3D-візуалізації перетворюють на скульптуру.

«Концепція проєкту „Звуки Міста“ допрацьовувалась та змінювалась з кожним новим етапом. Так з’явилися 7 скульптур і 7 фільмів, що втілили у себе звуки міст. Ці артоб’єкти є історичним і культурним символом країни та одночасно — новою мистецькою формою, яка об’єднує міста, людей, їхні спогади та цінності», — підкреслює Альона Тимошенко.

Артоб'єкт, присвячений Криму і Севастополю, став першим у цій серії. Скульптури «Звуки Міста» також створили для Львова, Харкова, Маріуполя, Києва, Одеси та Дніпра.

На першій екскурсії гостям, серед яких були відомі кримчани, що працювали над проєктом, — телеведуча Маша Єфросиніна, екологиня Юлія Іванчикова, чемпіон світу з вищого пілотажу Тимур Фактуллін — презентували також документальний фільм про створення кримського артоб'єкта.

«Крим завжди був, є і буде українським. Бо насправді тих емоцій, відчуттів, ароматів, кольорів, які відчувають кримчани на своїй території, не оцінить і не зрозуміє жоден росіянин, який цю територію загарбав», — заявив постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич, який провів першу екскурсію.

Починаючи з листопада екскурсії в офісі Кримської платформи (вул. М. Грушевського, 24/2) стануть доступними всім охочим за попередньою реєстрацією.

Офіс Кримської платформи — це майданчик для координації та комунікації громадян України з Криму, органів державної влади України, іноземних держав та громадських організацій. Головною метою діяльності офісу є забезпечення консультаційного, експертного та інформаційного супроводу участі України в роботі Кримської платформи.

30

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter