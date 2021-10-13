Нові звинувачення, висунуті проти народного депутата Віктора Медведчука, є необгрунтованими, пише англомовне видання Teller Report.

Видання цитує представників партії ОПЗЖ, які заявили про продовження Києвом злочинного курсу по фальсифікації кримінальних справ, репресіях проти політичних опонентів і встановлення абсолютної диктатури .

Нагадаємо, Медведчуку пред'явили звинувачення в державній зраді, пособництві терористичній організації і «підриві енергетичної безпеки» України. На думку експертів, позиція Офісу генпрокурора за цими підозрами відповідає об'єктивній реальності.

Водночас аналітики вважають, що тиск на Медведчука і його партію з боку чинної влади буде тільки рости. За словами представників опозиції, Київ вирішив «підкинути вугілля у мертву справу» Медведчука.

«Генеральний прокурор Ірина Венедиктова та глава СБУ Іван Баканов висунули проти Медведчука „нові“ абсурдні звинувачення. На цей раз — у „підриві енергетичної безпеки країни“. І вони зажадали заставу в мільярд гривень або арешт», — заявили у політичній силі.

У публікації наголошується, що в ОПЗЖ звернули увагу на те, що підозри щодо політика і «рекордні суми застави» виникли під час енергетичної кризи в країні та серії гучних офшорних скандалів, у яких, на думку партії, замішане українське керівництво.

«Такими діями влада Зеленського намагається відвернути увагу від скандалів, які супроводжують діяльність президента і його оточення: офшорний скандал, пов'язаний з публікацією „Досьє Пандори“, відставка голови Верховної Ради, яка покликана остаточно покласти край незалежності законодавчої влади, і ряд інших не менш кричущих подій» , — заявляє опозиція.

Журналісти нагадують, що нові звинувачення на адресу Медведчука висунули після того, як Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів опублікував «Досьє Пандори» — збірник матеріалів про ймовірну причетність ряду світових лідерів, політиків та знаменитостей до офшорних схем.

Зокрема, у звіті стверджується, що президент України Володимир Зеленський передав 25% своєї частки в офшорній компанії своєму близькому другові, який зараз є радником президента. Крім того, в документі йдеться, що український лідер і його партнери по студії «Квартал 95» брати Шефір зареєстрували офшорну компанію, довірчим власником якої нібито є діючий глава СБУ Іван Баканов (він також раніше працював на студії «Квартал 95»).

20 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти 8 осіб, серед яких Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

13 травня в Печерському суді Києва обрали запобіжний захід Медведчуку. 21 травня Київський апеляційний суд залишив у силі цілодобовий домашній арешт для нардепа. 9 липня суд продовжив домашній арешт Віктора Медведчука до 7 вересня. А 30 липня Київська апеляційний суд відмовив адвокатам політика в задоволенні апеляції щодо продовження строків домашнього арешту до 7 вересня .

В ОПЗЖ відреагували на це правове свавілля і назвали дії влади політичною розправою над опозиційним політиком.

Фото: ZAGITTYA.COM.UA

111

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter