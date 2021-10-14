Нова справа замість подяки: експерт про роль Медведчука у 2014 році під час енергетичної кризи

Нова підозра, яка була пред'явлена Віктору Медведчуку, не витримує ніякої критики. А зроблено все це для того, щоб переключити увагу українців з кричущих фактів корупційної діяльності Зеленського і Ко. Таку думку озвучив експерт з соціально-економічних питань Кирило Ковальчук і аргументував її, передає «112.ua».

Коментуючи доводи звинувачення щодо незаконних операцій із вугіллям, Ковальчук заявив, що все було здійснено в рамках тодішнього законодавства.

«Нагадаю, що Україна визнала ЛНР і ДНР терористичними організаціями через кілька років після початку існування невизнаних республік», — вважає експерт.

На його думку, будь-який економіст підтвердить, що Донбас мінімум до 2017 року, попри збройний конфлікт, залишався одним з ключових маховиків української економіки.

«Люди, що працюють на підприємствах ОРДЛО, отримували зарплату в гривні, заводи отримували сировину з української території, і, відповідно, на неї ж надходила готова продукція. Крім того, шахта імені Засядька, Донецький і Єнакіївський металургійні заводи, Макіївський і Ясинівський коксохімічні заводи, „Донецькшахтопроходка“, завод „Силур“ у Харцизьку, „Стирол“ у Горлівці, флюсо-доломітний комбінат у Докучаєвську, електротехнічний завод у Торезі працювали під керівництвом людей, які перебувають на підконтрольних територіях», — нагадав він. Також, за словами експерта, немає нічого поганого в тому, що люди отримували зарплату в гривні.

«Всі розуміли, що більшість з тих, хто залишився в ОРДЛО, — не терористи, а прості люди, які з тих чи інших причин не змогли покинути рідні домівки, те невелике майно, яке було нажито десятиліттями наполегливої праці, хворих родичів, маленьких дітей, батьків врешті-решт! І страх покинути рідні місця цілком зрозумілий, адже багато хто з тих, хто зважився, або повернулися назад, або продовжують роками поневірятися по Україні в безуспішних пошуках нового дому», — аргументував Ковальчук.

На його думку, зв'язок із Донбасом через вугілля міг би закінчитися поступовим поверненням територій в Україну, якби не блокада Семенченко та Парасюка.

«Саме вони зробили все для того, щоб остаточно розірвати тендітний зв'язок сходу країни з підконтрольною частиною України. Згадайте, як їх просили всі: і прем'єр Гройсман, і президент Порошенко — припинити дії, які завдають непоправної шкоди українській економіці, аж до реального відключення світла через брак вугілля, і, головне, початку процесу відновлення крихкого миру. А „сіре“ вугілля тим часом продовжувало завозитися, збагачуючи кишені ось таких псевдопатріотів», — написав Ковальчук.

Він зазначив, що гучні заяви про завезення вугілля з ПАР, на його думку, були не більше ніж порожній піар, оскільки вартість африканського вугілля — в рази дорожче, і до того ж українські порти не змогли б пропустити потрібну Україні кількість через пропускної здатності.

«Підходить тільки з Донбасу, де до того ж залишилися основні запаси антрациту, без якого ТЕЦ при всьому бажанні не змогли б функціонувати», — зазначив він і додав, що тодішня влада України з кінця 2014 року застосувала абсолютно прозорі та легальні схеми оплати за вугілля в ОРДЛО.

«Тобто Україна отримувала вугілля і платила за нього безпосередньо зарплату своїм же українцям, які працювали в шахтах. І тільки завдяки цій схемі ми не просто уникли віялових відключень через дефіцит електроенергії, а й можливого масштабного зростання цін через енергетичну кризу», — аргументував експерт.

За його словами, Медведчук, який брав активну участь у тому, щоб допомогти українцям і на підконтрольній, і на непідконтрольною територіях, зробив все, щоб убезпечити Україну від енергетичної і, як наслідок, економічної кризи.

«А нинішній владі або доведеться зняти з нього всі звинувачення, або відкрито заявити, що вважає українців, що живуть на непідконтрольних територіях, посібниками терористів», — резюмував він.

Фото: 24tv.ua

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