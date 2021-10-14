Записи розмов Медведчука змонтовані: Кузьмін про експертизу СБУ

Народний депутат, член партії ОПЗЖ Ренат Кузьмін, коментуючи пред'явлені Медведчуку в суді звинувачення, заявив про відсутність доказів щодо записів розмов політика .

«…в невстановлений слідством час, в невстановленому слідством місці, при невстановлених слідством обставинах, Медведчук вступив у злочинну змову з невстановленими слідством особами…», — заявив нардеп і додав, що у нього немає слів для коментарів.

За його словами, основним доказом провини Медведчука, за словами прокурорів, є записи його телефонних переговорів і висновок експертів СБУ про справжність цих записів.

«А тепер, увага, висновок експерта СБУ: записи розмов Медведчука змонтовані (!), але встановити, хто конкретно і як їх змонтував, експерт не може! Це, мабуть, все, що потрібно знати про звинувачення і доказиу справі Медведчука», — резюмував Кузьмін.

Також він підкреслив, що всі прокурори і слідчі, які направили до суду справу з такими доказами, раніше були б звільнені за некомпетентність, а деякі відправилися б на лаву підсудних.

Раніше голова Закарпатської обласної державної адміністрації (2015−2019 рр.) Геннадій Москаль, коментуючи справу щодо «плівок Бігуса», назвав їх «нісенітницею, яка не має ніякої законної сили».

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