Французький сенатор Гуле під час дебатів підняла тему позасудових розправ з телеканалами в Україні

Французький сенатор Наталі Гуле на відкритих дебатах у Сенаті Франції перед засіданням Європейської ради, трансляцію яких вів «Перший Незалежний», підняла тему свободи слова в Україні.

«В останні місяці багато ЗМІ були закриті без будь-яких причин і без пояснень з мотивів національної безпеки. Ми не можемо не реагувати на прийняті українською владою заходи проти телеканалів і інтернет-сайтів. Це атака на принципи свободи преси. До того ж лідер опозиції Віктор Медведчук відправлений під домашній арешт і підпав під покарання за будь-яких судових розглядів», — заявила Гуле.

Сенатор вказала, що різні заходи, що вживаються українською владою, ставлять під загрозу вільний потік інформації, принцип вільної конкуренції у ЗМІ і, в більш загальному плані, саму свободу вираження думок.

«Влада повинна знайти збалансоване і пропорційне рішення для вирішення проблем ЗМІ, рішення, яке збереже плюралізм ЗМІ, вільний потік інформації і різноманітність думок, відповідно до міжнародних стандартів і зобов'язань ОБСЄ», — зазначила Гуле.

Вона також підкреслила, що санкції повинні бути в рамках судового рішення і процедури відповідно до європейських стандартів.

«Рішення РНБО України про застосування санкцій проти кількох фізичних і юридичних осіб призвели до заборони доступу до різних засобів масової інформації. ОБСЄ і багато ЗМІ вже попереджали про небезпеку цієї ситуації. Тому для України як члена Ради Європи та ОБСЄ принципово важливо, щоб вона поважала цінності цих органів», — заявила Гуле.

Раніше голова ОБСЄ, Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде відреагувала на звернення представників незаконно закритих владою українських медіа. У своєму листі вона підкреслила, що повністю підтримує право на свободу думок, вираження поглядів та інформації, а також вільні, незалежні і неупрежденні ЗМІ відповідно до міжнародного права і зобов'язань ОБСЄ.

Нагадаємо, 27 вересня стартувала чергова сесія Парламентської Асамблеї Ради Європи, де працювали журналісти «Першого Незалежного» і інформували її учасників про незаконні дії української влади щодо закритих владою медіа. В рамках засідання Асамблеї журналісти передали сотням європейських політиків, зокрема євродепутатам, делегатам ПАРЄ, працівникам МЗС, міністрам і чиновникам різних країн листи, а також брошури, де докладно розповіли про тиск на свободу слова в Україні.

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