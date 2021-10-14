Без суду та слідства: французький сенатор Гуле про домашній арешт Медведчука

Голова політради партії ОПЗЖ народний депутат Віктор Медведчук відправлений під цілодобовий домашній арешт без будь-яких судових розглядів. Про це заявила віце-президент Комісії з конституційного законодавства, загального виборчого права, регламенту і загального управління Сенату Франції Наталі Гуле з трибуни на відкритих дебатах в Сенаті Франції перед засіданням Європейської ради, передає «Перший Незалежний».

«До того ж лідер опозиції Віктор Медведчук відправлений під домашній арешт і потрапив під санкції поза будь-яких судових розглядів, без суду та слідства і з заставою у 40 мільйонів доларів», — сказала сенатор Франції.

З нею погодився і державний секретар з європейських справ при міністрі Європи і закордонних справ Клеман Бон.

«І це правда, що з боку України ще має бути багато зроблено — і з пані сенатором Наталі Гуле, яка про це говорила, я повністю згоден», — зазначив Бон.

Нагадаємо, Печерський районний суд прийняв рішення про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту Медведчуку за новою підозрою до 7 грудня. Сам Медведчук заявив, що продовжить боротьбу з нинішньою владою незалежно від того, наскільки посиляться репресії щодо нього.

«Прокурори нехай не переймаються. Все взяв, до всього готовий, все буду робити, як буде встановлено законом, але при цьому буду далі продовжувати боротися з цією владою так, як і боровся. Власне кажучи, так як бореться і буде продовжувати боротися партія», — підкреслив Медведчук.

Раніше народний депутат від ОПЗЖ Ренат Кузьмін заявляв, що представники ГБР повісткою викликали Медведчука нібито для ознайомлення з матеріалами давно вже закінченого кримінального провадження про державну зраду і порушення правил ведення війни. Водночас, за словами нардепа, представники ОГП спробували вручити опозиційному політику нову підозру в державній зраді і сприянні тероризму, однак адвокати Медведчука не дали прокурорам зробити це.

8 жовтня Генеральна прокуратура і Служба безпеки України оголосили нову підозру в зраді і сприяння тероризму Віктору Медведчуку. Нові звинувачення пов'язані зі зривом поставок вугілля в Україну з ПАР і сприяння поставок палива з окупованих територій Донецької та Луганської областей у 2014 році.

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