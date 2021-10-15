Відсутній не тільки склад, але і подія злочину: Медведчук про нову справу проти нього

На засіданні Печерського районного суду міста Києва Віктор Медведчук, коментуючи чергову кримінальну справу проти нього, заявив про відсутність не тільки складу злочину, а й події злочину.

Політік підкреслив, що, виходячи з матеріалів справи, озвучених прокурорами, звинувачення на його адресу носять виключно політично вмотивований характер.

«Не можна кваліфікувати дії, які були законними, на догоду тим, хто сьогодні намагається розправитися з опозицією, і на догоду тим, кому не подобається Медведчук, пред'являти чергові підозри. І тому я вважаю, що немає доказів, які могли б підтвердити обґрунтованість підозри», — заявив політик.

Медведчук підкреслив, що дії, в яких його звинувачують, не можуть бути кваліфіковані за статтею 258, тому що діяв закон, який всі ці дії передбачав.

«Перше — це дія цього закону. Друге — „ДНР“, „ЛНР“ не були визнані, я це стверджую, на той період терористичними організаціями. Третє — підприємства, які працювали, яким надавалася соціально-економічна допомога та які перебували в господарських, підприємницьких та інших зв'язках з центральними органами виконавчої влади України, платили податки до державного бюджету України. Підтвердженням цього є дані наших фіскальних служб. Більш того, я відкрию велику таємницю, особливо для панів прокурорів: сплата податків відбувалася до березня 2017 року. Тому що у 2017 році указом президента була введена так звана економічна блокада, яка заборонила переміщення вантажів і послуг», — нагадав Медведчук.

Також він зазначив, що в кінці 2014-го — на початку 2015 року Україна переживала серйозну енергетичну кризу і всі сили тодішньої влади, а також інших політиків, зокрема і самого Медведчука, були спрямовані на те, щоб країна не залишилася без вугілля.

«Я думаю, що прокурори не знають про те, що наша країна в 2013 році видобувала 83 млн тонн вугілля, а за результатами 2014-го це досягнення зменшилося до 40 млн, а 95% енергетичного вугілля, яке використовується тепловими станціями, добувалося на неконтрольованій території», — підкреслив Медведчук.

Нагадаємо, 12 жовтня Печерський районний суд міста Києва відмовив у задоволенні клопотання прокуратури про арешт Віктора Медведчука або заставу 1 млрд грн і обрав опозиційному політику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

121

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter