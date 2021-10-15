Народний депутат, член фракції ОПЗЖ Микола Скорик заявив про безпрецедентний тиск влади на опозицію в особі Віктора Медведчука. За його словами, метою цього є відволікання уваги громадян від катастрофічної ситуації в країні, а також перешкоджання опозиційному політику для виконання його обов'язків народного обранця. Таку думку політик озвучив в ефірі телеканалу «Перший Незалежний».

«Цинічність тиску чинної влади на опозицію в особі Медведчука не вкладається ані в рамки закону, ані в розуміння того, як повинні працювати правоохоронні органи, — зазначив нардеп. — Усвідомлюю також, який тиск чинився на суд у цій справі».

Микола Скорик вважає, що будь-який запобіжний захід для Віктора Медведчука несправедливий в силу голослівності усіх висунутих проти нього звинувачень. І якби суд погодився з вимогою сторони обвинувачення взяти під варту опозиціонера або призначити йому заставу в розмірі 1 млрд грн, це свідчило б про повну підконтрольність суду чинній владі.

«З огляду на несправедливість будь-якого запобіжного заходу стосовно Віктора Медведчука, вимоги прокуратури про взяття під варту або про заставу в розмірі 1 млрд грн взагалі не вкладаються ні в яку логіку. До того ж, суд не зміг знехтувати детальним поясненням адвокатів про безпідставність підозр, — зазначив парламентарій. — Рішення про домашній арешт несправедливе. Важко уявити, що могло б бути, якби владі вдалося „зламати“ суд під абсолютно незаконне рішення. А мета переслідування голови політради нашої партії очевидна — відвернути увагу громадян від подій в країні та не дати Віктору Медведчуку виконувати свої обов'язки як народному депутату».

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