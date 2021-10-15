Корабель «Балта» та його екіпаж знаходяться в безпеці, — міністерство

Судно військово-морських сил України А-811 «Балта», яке через погані погодні умови 13 жовтня потрапило в аварійну ситуацію, вже знаходиться у безпеці, як і його екіпаж. Про це повідомляє міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

«Силами Міноборони, Міністерства інфраструктури, ДСНС вдалося врятувати судно розмагнічування ВМС України. До операції були залучені вісім кораблів та катерів, а також чотири повітряні судна (АН-32 та МІ-14)», — заявив Кубраков.

Крім зусиль самого екіпажу, «Балту» рятували силами морської авіації та десятків людей, які займались координацією операції у різних відомствах та установах. Завдяки їм, за словами міністра, вдалося врятувати екіпаж, всіх присутніх на борту і сам корабель. Наразі він пришвартований до причалу № 30 Військової гавані Одеського порту.

«Ключову роль в проведенні рятувальної операції виконали працівники КП „Морська пошуково-рятувальна служба“ (МПРС). Спеціалізовані плавзасоби МПРС першими прибули до місця знаходження „Балти“, зняли з борту й доставили до берега 39 осіб та забезпечили буксирування „Балти“ до порту», — додав голова Міністерства інфраструктури.

Він також нагадав, що Державний морський рятувально-координаційний Центр знаходиться в сфері управління Мінінфраструктури і, крім іншого, координує пошук і рятування в секторі площею 137 тисяч кв км, що є міжнародним зобов’язанням України.

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