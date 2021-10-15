«Велике будівництво»: на оновленій Хортиці запрацювало унікальне лазерне шоу

На острові Хортиця вперше в країні запрацювало інтерактивне лазерно-проєкційне шоу «Трансформація крізь історію», яке не має аналогів у світі. Воно було створене у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» за ініціативою партнера проєкту відродження історичних пам'яток острова Групи Метінвест.

Ексклюзивний відеоконтент шоу створений виключно для Хортиці та розрахований для проєкції на воду, повітря та землю. А запускати проєкцію може кожен гість острова з власного телефону, зчитавши QR-код. Світлові QR-коди розміщені на даху Музею історії запорізького козацтва. У застосунку гостю будуть запропоновані варіанти тематичного світлового шоу про символи Хортиці, які проєктуватимуться на небо, пагорб або пороги. Паралельно на смартфоні відображатиметься історична довідка про проєктований символ.

Під час шоу застосовується найпотужніший лазер, який коли-небудь використовувався в Україні, спеціально виготовлений у Дніпрі. Він здатний створювати графічний образ навіть на небі.

Тестовий запуск шоу на Хортиці відбувся напередодні Дня Незалежності. А під час святкування Дня захисників та захисниць України відбувся вже офіційний старт.

Під час святкування на Хортиці, як повідомляє у Facebook заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, принесли присягу 150 першокурсників Запорізького, Криворізького та Луганського військових ліцеїв, яку прийняв особисто президент Володимир Зеленський.



«Кращого місця, ніж Хортиця, для цієї символічної події годі було шукати. Тут така енергетика! Хто ще не був — поїдьте, подивіться», — зазначив Кирило Тимошенко.

За програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» на Хортиці, за словами Тимошенка, врятований Музей історії козацтва, який багато років стояв аварійним, облаштовано Пагорб Єдності, оглядовий майданчик, «Козацьке Коло», пішохідні доріжки. А за ініціативи першої леді Олени Зеленської острів стає повністю безбар’єрним простором.

До Дня захисників та захисниць України на Хортиці встановлено артінсталяцію «Коло Єдності» діаметром 7 метрів. У подальших планах — розвиток всієї інфраструктури зі збереженням унікального природного середовища та створення Музею судноплавства.

Нещодавно президент Володимир Зеленський презентував у межах «Великого будівництва» окрему програму «Велика реставрація», яка передбачає відновлення понад 150 об'єктів культурної та історичної спадщини.



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