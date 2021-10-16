На думку народного депутата Віктора Медведчука, якому висунули нову підозру, українська влада, не тільки нинішня, а й попередня, перетворила Україну з суб'єкта зовнішньої політики в об'єкт. Таку заяву політик зробив після засідання Печерського районного суду Києва.

«Українська влада, не тільки чинна, а й та, яка прийшла у 2014 році, перетворила Україну з суб'єкта зовнішньої політики в об'єкт. І вона, на превеликий жаль, продовжує залишатися об'єктом. Хоча кожна суверенна та незалежна держава має бути суб'єктом у зовнішній політиці», — вважає політик.

На думку Медведчука, «ми є об'єктом зовнішнього управління та об'єктом у зовнішній політиці».

Нагадаємо, Печерський районний суд прийняв рішення про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту Медведчуку за новою підозрою до 7 грудня. Але політик заявив, що продовжить боротьбу з владою. За його словами, разом з партією ОПЗЖ будуть продовжувати захищати інтереси українського народу.

«Прокурори нехай не переймаються. Все взяв, до всього готовий, все буду робити, як буде встановлено законом, але при цьому буду далі продовжувати боротися з цією владою, так, як і боровся. Власне кажучи, як бореться і буде продовжувати боротися партія», — підкреслив Медведчук.

Раніше народний депутат від ОПЗЖ Ренат Кузьмін заявляв, що представники ДБР повісткою викликали Медведчука нібито для ознайомлення з матеріалами давно вже закінченої кримінальної справи. При цьому представники ОГП, порушуючи закон, спробували вручити опозиційному політику нову підозру у державній зраді й сприянні тероризму, але адвокати Медведчука не дали прокурорам зробити це.

8 жовтня Генеральна прокуратура та Служба безпеки України оголосили нову підозру у зраді й сприянні тероризму Віктору Медведчуку. Нові звинувачення пов'язані зі зривом поставок вугілля в Україну з ПАР та сприяння поставок палива з окупованих територій Донецької та Луганської областей у 2014 році.



Нагадаємо, у першій кримінальній справі Печерський районний суд прийняв рішення про продовження терміну запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту Віктору Медведчуку на 2 місяці, до 31 жовтня.

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