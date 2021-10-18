«Таких шкіл має бути більше»: Зеленський у Маріуполі оглянув школу, яку кардинально змінило «Велике будівництво»

У Маріупольській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 26 завершено реконструкцію, яка проходила в рамках національної програми «Велике будівництво». Оновлену школу на 900 учнів відвідав президент Володимир Зеленський в ході робочої поїздки до Маріуполя, повідомив Офіс глави держави.

Зазначається, що реконструкція дозволила модернізувати приміщення школи: у закладі було облаштовано 32 сучасні навчальні класи, нове обладнання отримала також шкільна їдальня. Оновлена інфраструктура школи також відповідає сучасним вимогам доступності для людей з інвалідністю.



«У межах реконструкції школи змонтовано нові системи опалення, утеплено фасад, замінено інженерні та електричні мережі. Проведено оздоблення стін та підлоги, здійснено благоустрій та озеленення території закладу», — розповіла пресслужба ОП.



Крім цього, школа отримала нову спортивну інфраструктуру: футбольне поле зі штучним покриттям, бігову доріжку, майданчики для баскетболу та волейболу, тренажерний майданчик.

«Класна школа. Діти хочуть навчатися в ній. Відчувається, що це сучасний простір для отримання знань. Тут є всі умови для того, щоб займатися різними видами активності. У місті має з’являтися дедалі більше таких шкіл», — прокоментував президент Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Краматорську Донецької області стартували роботи зі зведення одного з ключових об’єктів програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» у регіоні — Обласної багатопрофільної лікарні.

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