Шанс на зміну судової системи країни: в Україні скоро оберуть нового главу Верховного Суду

22 жовтня 2021 року голова Верховного Суду скликає пленум для обрання нового голови. Про це пише в блозі на сайті Гордон суддя Верховного Суду Олег Ткачук.

Він зізнається — йому самому не до кінця зрозуміла нагальна потреба в цих екстрених кадрових змінах, адже повноваження Валентини Данішевської закінчуються 30 листопада, рішення з цього приводу не заперечується і має бути виконано, хіба що більшість суддів вже на пленумі вирішать перенести вибори на більш пізній термін.

При цьому Ткачук наголошує на важливості посади голови Верховного Суду — незважаючи на те, що він ніякими привілеями або вирішальним голосом в суді не наділений, саме глава представляє Верховний Суд як вищий суд в системі судоустрою України в комунікації з іншими органами державної влади, судовими органами інших держав і міжнародними організаціями.

Крім того, глава суду скликає пленум Верховного Суду, звітує перед пленумом про роботу, головує на її засіданнях, бере участь в засіданнях Великої палати Верховного Суду і є членом Вищої ради правосуддя.

«У сукупності глава Верховного Суду повинен зробити все, щоб судді були задоволені тими умовами, в яких вони працюють, а суспільство пишалося тими суддями, які є в України», — констатує суддя.

На його думку, сьогодні суспільство знову потребує того, щоб об'єднати зусилля всіх гілок влади (включаючи судову) для того, щоб побудувати демократичну і правову державу.

Нагадаємо, Валентина Данішевська була обрана головою Верховного Суду в кінці листопада 2017 року. За її кандидатуру проголосували 67 з 111 суддів на пленумі. На посаду претендували п'ятеро суддів.

Фото Верховного Суду

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