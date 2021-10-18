Про повне перезавантаження влади не йдеться: у «Слузі народу» розповіли про майбутні кадрові зміни у Раді та Кабміні

У вівторок, 19 жовтня, першим віце-спікером Ради стане Олександр Корнієнко, змінивши на цій посаді Руслана Стефанчука, якого обрали спікером парламенту.

Таким прогнозом з «ФАКТАМИ» поділилася заступниця голови депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

За її словами, Корнієнко складе з себе повноваження першого заступника голови фракції, так як має бути позафракційним. Крім того, він є членом Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування — відповідав за реформу держслужби.

«Я бачу, що Олександр Корнієнко зможе реалізуватися у тому числі й у парламентській реформі», — переконана нардеп.

За словами Євгенії Кравчук, наразі парламент — дуже архаїчна структура. Наприклад, у ньому більше року немає голови апарату ВРУ. І це при тому, що парламент розпоряджається бюджетом у 2,5 млрд гривень. Тому парламентська реформа зараз дуже важлива.

Нардеп не виключає і кадрових змін у Кабміні. «Певні напрямки необхідно посилювати. У той же час, поки не йдеться про повне перезавантаження уряду», — впевнена Кравчук.

Зміни торкнуться економічного блоку і, можливо, соціального. Також незадовільною визнається робота Міністерства екології — про це вже навіть йшлося на засіданні РНБО. Щодо Міноборони — це прерогатива президента України, до того ж у цьому міністерстві ще влітку на рівні заступників міністра відбулася ротація. Має пройти час, щоб робити певні висновки.

Стосовно відставки голови Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової, «слуги», схоже, зайняли оборонну позицію.

«Слова Галини Трет'якової (про померлого народного депутата Антона Полякова. — Авт.), безсумнівно, обурливі. З моральної точки зору, я не поділяю її слова. Особливо неприємно і тяжко такі висловлювання читати рідним, напевно», — вважає Євгенія Кравчук, однак додає, що висловлювання у закритому партійному чаті не характеризують Трет'якову з точки зору роботи як голови комітету, де вона працює над дуже складними законопроектами, що стосуються накопичувальної пенсії.

Повний текст інтерв'ю «Кого з міністрів замінять найближчим часом, чому насправді звільнили Дмитра Разумкова: розповідає Євгенія Кравчук» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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