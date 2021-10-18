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Політика

«Велике будівництво»: завершено реконструкцію шляхопроводу на обході міста Лубни

15:12 18 жовтня 2021
шляхопровід

На шляхопроводі через залізницю, розташованому на обході міста Лубни на км 208+400 автодороги М-03, завершено реконструкцію, що відбувалася в межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про це повідомила Facebook-сторінка Служби автодоріг Полтавської області.

Востаннє масштабні ремонтні роботи на цій ділянці проводилися в 2012 році. Реконструкція штучної споруди стартувала влітку 2018 року.

До старту робіт рух транспорту йшов лише по правому проїзду, тоді як по лівому проїзду штучних споруд не було. Аби забезпечити рух, підрядна організація «Альтком» збудувала шляхопровід по лівому проїзду та відновила існуючу споруду по правому проїзду.


«Змонтовано бар’єрне та перильне огородження, нанесено розмітку, влаштовано систему водовідведення та встановлено нові дорожні знаки», — йдеться у повідомленні.

Наразі рух обома проїздами відкрито для автомобілів.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що до кінця поточного року у рамках «Великого будівництва» планується звести та відновити 245 мостів та шляхопроводів.

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