Атаки на Медведчука і санкції у рамках «деолігархізації» не сприймають Венеціанська комісія і європолітики, — Forbes

Популярність Володимира Зеленського дозволила створити партію, співзвучну з назвою серіалу, і зайняти крісло глави держави. Про це пише видання Forbes, аналізуючи причини кризи в Україні.

Як наголошується в публікації, Зеленський, замість реальних кроків щодо зміни курсу країни, пішов дорогою своїх попередників, намагаючись зміцнити свою владу методами, які викликають різку критику як у європейських політиків, так і у Венеціанській комісії.

«Зеленський просто став президентом завдяки своєму телесеріалу та інвестиціям в кампанію Коломойського, ворога попереднього президента Петра Порошенка… Зеленському вдалося з роками зміцнити свою політичну владу, використовуючи стандартну українську тактику. По-перше, він притягнув до відповідальності опозиційного політика Віктора Медведчука, який заявив, що він занадто близький до Росії. Хрещеними батьками дітей Медведчука є Володимир Путін і Дмитро Медведєв, але цей „злочин“ не підлягає кримінальному переслідуванню навіть в Україні. Тому Зеленський увів санкції щодо телеканалів і деяких підприємств опозиційного політика. Атаки Зеленського на таких гравців також використовувалися для продажу його політики „деолігархізації“, яку критикувала Венеціанська комісія, консультативний орган Ради Європи, за те, що вона допускала політичні удари і помсту за допомогою індивідуальних санкцій без суду. Це занадто легко використовувати як політичну зброю, тому європейці вважають це грубим», — йдеться в публікації.

Як зазначає Forbes, Україна загрузла в корупційних скандалах.

«Документи Пандори не обіцяють нічого хорошого Україні і погано позначаться на Зеленському. Як сказав мені один вашингтонський аналітик, що побажав залишитися неназваним, «Україна — це корупційна Саудівська Аравія», — пише автор публікації і нагадує про обіцянку Зеленського іноземним інвесторам, що Україна буде «землею обітованою» для інвестицій.

«У нього мало часу для створення сприятливого інвестиційного клімату. Щоб розвивати свою економіку, Україна дотримується тих же старих методів… Одна справа, коли це роблять політики. Але в Україні цим займається ще й бізнес-еліта. Країна стає важким місцем для ведення бізнесу», — йдеться в статті.

Автор публікації не виключає, що президентство Зеленського може остаточно провалитися, в тому числі через те, що надії на підтримку Вашингтона виявляться занадто переоцінені.

«Президентство Зеленського може ще більше провалитися через триваючі проблем з корупцією, зростання цін на енергоносії і нескінченну боротьбу з Росією. Західна допомога й іноземні інвестиції навряд чи прийдуть на допомогу Україні, оскільки адміністрація Байдена стикається з безпрецедентними труднощами: хаотичний вихід з Афганістану; зростання інфляції; збої в ланцюжку поставок; ще одне подолання верхнього рубежу держборгу і тупикова ситуація з законопроєктом про асигнування — Білому дому зараз не до українських драм. Це погано для „Слуги народу“ і перспектив іноземного бізнесу в Україні, які сподівалися, що це буде найбільша і найкраща держава з колишнього Радянського Союзу для інвестицій», — резюмує журналіст.

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