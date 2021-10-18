Господарський суд Києва блокує будівництво сучасних складів для боєприпасів у Хмельницькій, Вінницькій та Кіровоградській областях, попри величезні ризики нових вибухів. Про це йдеться у блозі політичного експерта Олексія Курпаса, який опублікований в інтернет-виданні «Цензор.Нет».

За словами політтехнолога, тендери на ці роботи ще у 2018 році виграли 2 фірми з орбіти скандального забудовника Максима Микитася. Отримавши авансом близько 1 млрд гривень, ТОВ «Північно-український будівельний альянс» і ТОВ «СК «Укрбудмонтаж» виконали роботи всього на 10% і зупинили їх. А тепер за допомогою судових рішень тримають у заручниках всю країну через те, що не дають іншим компаніям проводити роботи на аварійних складах.

«Міністерство оборони контракти зі старими підрядниками розірвало і уклало з новими. Але тут почалося найцікавіше — в гру включилися українські суди. Зокрема, Господарський суд Києва. Для початку „Північно-Український будівельний альянс“ подав позови проти Міноборони, всього їх 4, а суди заблокували всі будівництва складів», — написав він.

Як зазначив експерт, позови стосуються майже кожного аспекту будівництва: оскаржується проведення торгів, укладені по ним контракти, виконання в цілому оборонного держзамовлення тощо.

Курпас приводить цілий ланцюжок прикладів, коли судді Госпсуду своїми рішеннями допомагали комерційним фірмам всупереч державним інтересам.

«Винесла рішення і буквально через місяць… подала у відставку, яку прийняла Вища рада правосуддя. На пенсію від 1 млрд з чистою совістю», — зазначає Курпас і додає, що інший суддя дозволив ТОВ «Північно-український будівельний альянс» виплачувати 2 млрд боргів своїм кредиторам не живими грошима, а розтягнувши будівельні роботи на полігонах на 10 років.

«Чи можна розірвати цей ланцюжок із шантажу, щоб побудувати нарешті ці сховища? Мабуть, сама думка про мільярд, отриманий із держконтрактів, якось магічно впливає на суддів. Подивимося, що буде зовсім скоро, коли відбудуться чергові засідання у справах — і в господарських судах, і в апеляції. І чи зможуть судді зрозуміти, що безпека мільйонів українців важливіша, ніж комерційні інтереси якоїсь групи людей», — зазначив політтехнолог.

З огляду на ризик нових вибухів на складах боєприпасів, на думку Курпаса, в ситуацію мають втрутитися Офіс президента, особисто Володимир Зеленський, РНБО, СБУ та Верховна Рада.

«Так, суд — це окрема гілка влади, але вона вже точно не повинна відчувати себе безкарною. Чи якась суддя Данилова вважає себе головнішою за Президента, Кабмін і народ України разом узятих? Тоді президент разом з Міністерством внутрішніх справ і СБУ могли б чітко дати зрозуміти, що це не так. Якщо, звичайно, „Альянс“ не вирішив і тут поділитися мільярдом з усіма зацікавленими особами», — припускає Курпас.

Фото: fakty.ua

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