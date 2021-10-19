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Політика

На Рівненщині «Велике будівництво» Зеленського до кінця року оновить одну з головних трас

11:10 19 жовтня 2021
дорожня техніка

У Рівненській області до кінця року в межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» планується завершити ремонтні роботи на одній з головних транспортних артерій області — дорозі національного значення Н-25 Городище — Рівне — Старокостянтинів. Про це повідомляється на сайті Рівненської ОДА.


Дорога Н-25 веде від державного кордону в напрямку міста Дубровиця, її ремонт проходить за маршрутним принципом.

Так, на відрізку км 12+000−17+000 дорожники вже повністю влаштували верхній шар покриття з щебенево-мастичного асфальтобетону і наразі завершують влаштування верхнього шару покриття на основному проїзді, а також проводять стикування з уже відремонтованою 12-кілометровою ділянкою.

На іншому відрізку протяжністю 5 кілометрів триває облаштування узбіч і системи водовідведення.

Також роботи проходять на обході Дубровиці та ділянці між Сарнами і Дубровицею.

Нагадаємо, в ході «Великого будівництва» Володимира Зеленського в 2021 році в Україні планується побудувати і відремонтувати 4500 км доріг державного значення та 2000 км місцевих доріг.

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