На Волині почали «Велике будівництво» найдовшої автомобільної дороги

У Волинській області стартував ремонт ділянки Війниця — Локачі на територіальній автодорозі Т-03−11. Цей шлях поєднує траси міжнародного і національного значення, а також є одним найдовших в регіоні, повідомляє Укравтодор.

Роботи виконуються за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

«18 жовтня підрядник приступив до фрезерування зношеного дорожнього покриття, дорожня техніка рухається у напрямку колишнього райцентру. Цьогоріч плануємо влаштувати вирівнюючий шар асфальту на 5,5-кілометровому відрізку, фінішне асфальтування буде проведено у наступному році», — інформує автодор.



Ремонт забезпечить якісне сполучення між селами: крім довгоочікуваного асфальту, на дорозі з’явиться освітлення, захищені бар’єрами пішохідні доріжки, заасфальтовані в’їзди і з’їзди у двори. Також відремонтують існуючі автопавільйони і створять ще один новий.

Загальна протяжність автодороги Т-03−11 Седлище — Локачі становить 184 км. Минулого року за програмою президента відремонтували 8 км на відрізку Камінь-Каширський — Нуйно. У 2021 році ремонтують ще близько 22 км автошляху: 16 км ділянки Привітне — Скобелка, де вже кладуть верхній шар полотна, і нову ділянку Війниця — Локачі.



Загалом у рамках «Великого будівництва» до кінця року планують завершити ремонт 195 км доріг державного значення на Волині.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що за програмою «Велике будівництво» за 2021 рік буде побудовано і відремонтовано 6 500 км доріг і 245 мостів.



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