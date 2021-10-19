«Непокірну» нардепа Буймистер виключили з фракції «Слуги народу»

У фракції «Слуга народу» підтвердили інформацію про виключення зі своїх лав народного депутата України Людмили Буймистер.

Про це у соцмережах написала спікерка президентської парламентської фракції Юлія Палійчук.

Людмила Буймистер — єдина з «слуг народу», яка проголосувала червоною кнопкою під час прийняття скандального закону про олігархів. Також вона не підтримала відставку спікера Дмитра Разумкова. А ще вона заявляла, що домагатиметься виключення з політради партії і фракції Галини Третьякової, яка потрапила у скандал, коментуючи смерть нардепа Антона Полякова, заявивши, мовляв, «одним ворогом менше стало».

До речі, «слуги народу» теж активно обурювалися з цього приводу, але невдовзі всі розмови про Третьякову зійшли нанівець.

Сама Людмила Буймистер стверджувала, що основною причиною ініціювання її виключення з фракції стало активне спілкування з журналістами і те, що вона «розповідає виборцям, що ж насправді відбувається в країні».

Тим часом, за інформацією нардепа Олексія Гончаренка, заяву про відставку написав міністр екології Роман Абрамовський.

Ексклюзивне інтерв'ю «Кого з міністрів замінять найближчим часом, чому насправді звільнили Дмитра Разумкова: розповідає Євгенія Кравчук» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Людмили Буймистер із соціальних мереж.

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