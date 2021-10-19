Стефанчук скликає Раду: що розглянуть на позачерговому засіданні

Спікер парламенту Руслан Стефанчук хоче, щоб в четвер, 21 жовтня, депутати попрацювали вдвічі більше, ніж зазвичай. Скликане і чергове, і позачергове засідання Ради. Голова ВР планує, щоб другу половину дня депутати присвятили нинішньому стану справ в енергетиці, енергозбереженню та пошуку альтернативних видів палива.

Так, на розгляд Ради буде винесено новий законопроект «Про енергетичну ефективність», який повинен замінити прийнятий ще в 90-е закон про енергозбереження.

Ще одна ініціатива, яка в перспективі повинна скоротити використання енергоресурсів на рівні всієї України і зменшити суми в платіжках для кожної конкретної сім'ї, це законопроект про розвиток високоефективної когенерації. Передбачається впровадження установок для комбінованого виробництва електро- і теплоенергії.

Також планується обговорити законопроект про розвиток виробництва біометану. Це повинен бути черговий крок на шляху до енергетики, що не приводить до глобальних кліматичних змін.

Нагадаємо, напередодні опалювального сезону гостро постало питання про те, як не переплачувати за тепло і заощадити на газі. Фахівці склали рекомендації для населення.

Фото verkhovna.rada.ukraine / facebook

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