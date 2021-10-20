«Велике будівництво»: у Рівному завершили реконструкцію обласної бібліотеки

У Рівному урочисто відкрили реконструйовану обласну бібліотеку, яку модернізували в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про повідомляє голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

У межах реконструкції фахівці утеплили покрівлю та фасад будівлі, реконструювали систему опалення, а також перевлаштували бібліотеку відповідно до вимог інклюзії.

«Завдяки модернізації енергоефективність закладу підвищиться на третину. Великий акцент в реконструкції зроблений і на інклюзивності. Зокрема, облаштовані ліфт та пандус для маломобільних груп населення», — зазначив очільник області.

Роботи на об’єкті розпочалися ще в 2016 році. У 2019-му обласну бібліотеку включили в президентську програму «Велике будівництво» і виділили 11,5 млн грн.

«Наше спільне завдання — не лише залучати в бібліотеки якнайбільше дітей, молоді, їх батьків. Але й створити для них відповідні умови, щоб бібліотека стала місцем, куди хочеться йти», — акцентував очільник ОДА.

Нагадаємо, будівництво та відновлення об'єктів соціальної інфраструктури є одним з пріоритетів програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

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