Рейтинг Зеленського впав: що сталося

Рейтинг чинного президента України впав у поріявнянні з попередніми даними опитування, яке проводив КМІС. Під час соціологичних досліджень респондентам також ставили запитання щодо «гучних» тем цієї осені: стосовно офшорів Володимира Зеленського, зриву операції із затримання «вагнерівців», зміни керівництва Верховної Ради тощо.

Згідно з даними опитування, за чинного голову держави у першому турі президентських виборів проголосували б 19,1% серед усіх респондентів, що становить 24,7% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. На другому місці — Петро Порошенко, за якого проголосували б 12,1% серед усіх респондентів і 15,6% серед тих, хто визначився з вибором. На третьому — Юлія Тимошенко з показниками, відповідно, 9,4% і 12,2%.

Соціологи відзначають, що кандидатські рейтинги порівнюються з двома попередніми опитуваннями КМІС — 10−15 вересня 2021 року та 27 травня -1 червня 2021 року. У вересні рейтинг Володимира Зеленського складав 25,4% та 33,3% відповідно.

Рейтинг Разумкова, який включили до списку, склав 5,5% і 7,1%. Щодо його відставки, то негативно до неї поставилися 39,1%, 44,1% респондентів байдуже до цього, а 8% підтримали.

Блогер Роман Шрайк зв'язав падіння рейтингу Зеленського, зокрема, із включенням до списку Дмитра Разумкова: «Рейтинги Зеленського і Разумкова — сполучені посудини. Місяць тому у Зеленського був рейтинг 33.3%. Але після вигнання екс-спікера і офшорного скандалу рейтинг Зеленського став нижче на 8.6%, а у Разумкова висвітилося аж 7.1%. Тут потрібно розуміти, що якщо б у вересні в опитувальному аркуші був Разумков, рейтинг Зеленського був би близько 30% і падіння було б меншим — десь 5%. Проте, тенденція зрозуміла».

Він також звернув увагу на інші цікаві цифри: про розслідування Pandora Papers чули 62%, при цьому 77% вважають неприпустимим використання офшорів політиками і держчиновниками; про «вагнергейт» чули тільки 52%; 62% вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку.

Опитування проводилося 15−18 жовтня 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням). Опитано 1200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та окупований районів Донецької та Луганської областей).

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, що днями спікером Верховної Ради та першим віцеспікером парламент призначив двох «слуг народу» — Руслана Стефанчука та Олександра Корнієнка.

Фото Офісу президента.

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