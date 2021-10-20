Завершується ера недобудов: на Черкащині розповіли про новий сезон «Великого будівництва»

У Черкаській області у 2022 році планують реконструювати будівлю обласного кардіологічного центру, а також збудувати новий Центр екстреної медичної допомоги. Ці об'єкти входять до переліку пріоритетних, які готують на наступний рік у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.

«Готуємо перелік об’єктів. Невдовзі його презентуємо. У пріоритетах — те, на чому наголошував президент, — дороги, школи, дитсадки, медичні заклади. Скажімо, маємо проєкт реконструкції Черкаського кардіоцентру. Він розміщений у приміщенні старої школи, а їм є куди розширятися. А ще — хочемо звести нове приміщення для Центру екстреної медичної допомоги», — розповів він.

У планах також — завершити будівництво школи олімпійського резерву та відремонтувати басейн на центральному стадіоні Черкас.

«Слухайте, 60 років він не знав капітального ремонту! Я як подивився на ті сушилки… це ж 60-роки минулого століття. Ніби у фільмі „Діамантова рука“!» — розповів Скічко про стан басейну.

Він нагадав, що цього року у рамках президентської програми вдалося нарешті добудувати Шевченківський центр у Каневі, будівництво якого почалося ще 36 років тому. «Для мене він став символом того, що завершується ера недобудов. Тепер усе доводимо до кінця й робимо комплексно: наприклад, звели будинок культури, а поруч — сквер і відремонтована дорога… » — додав чиновник.

Скічко зазначив, що на Черкащині також триває масштабна розбудова дорожньої мережі, що позитивно впливає на туристичний потенціал регіону. За два роки програми «Велике будівництво» було відновлено близько 600 км доріг області. При цьому проєкти на 2022 рік вже перебувають у розробці та проходять усі необхідні процедури.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зауважив, що інфраструктура, яка розбудовується за програмою «Велике будівництво» є показником ставлення держави до людей.

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