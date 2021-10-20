Народний депутат України, співголова політичної партії ОПЗЖ Вадим Рабинович, коментуючи енергетичну кризу в Європі та Україні, через яку може подорожчати в першу чергу продуктовий ринок, заявив, що «хотіти в політиці — це дуже небагато».

«У нас хочуть в НАТО та записують це в Конституцію. Ще можна хотіти полетіти на Марс… Але якщо мислити реально, то від Росії, з якою у нас тисячі кілометрів спільного кордону, ти нікуди не дінешся. Ти не можеш перенести країну в інше місце! А якщо не можеш, то включи мозги та зрозумій, що нам в будь-якому випадку потрібно будувати з нею відносини», — таку думку парламентарій висловив у програмі «Хард з Влащенко» на телеканалі «Україна 24».

За його словами, зустріч Зеленського з Путіним не відбудуться через політичне переслідування Віктора Медведчука. Рабинович також нагадав, що делегація партії ОПЗЖ не раз літала в Москву домовлятися про взаємовигідну співпрацю, зокрема, в питанні поставок газу.

«Так, делегація ОПЗЖ їздила в Москву, оскільки ми розуміємо, що представників нинішньої влади там бачити не хочуть. Так, ми домовилися з російською стороною про ціну на газ 175 дол. за метр кубічний. Скажіть, який злочин проти України ми зробили? Влада каже: „Це обурливо! Ви продали країну…“ Що ми продали?!. Говорити таке можуть тільки ненормальні люди — люди, які не розуміють наслідків своїх дій, які тримають у заручниках всю країну», — вважає парламентарій. На його думку, без прориву в комунікації з РФ як мінімум половина українських підприємств просто зупиниться.

«Якщо через місяць не буде прориву в комунікації з Росією, зупиниться 50% підприємств України, тому що собівартість їхньої продукції при закупівлі нинішнього дорогого газу виросте, і вона буде неконкурентоспроможною. Це призведе до того, що люди, які працюють на цих підприємствах, стануть безробітними», — дав невтішний прогноз нардеп.

За його словами, влада переконувала українців, що в сховищах достатньо блакитного палива.

«Влада каже, що не підвищуватиме тарифи на газ, хоча обіцяла їх знизити. Так, можливо, вони підвищать тариф не безпосередньо домогосподарствам, а запропонують це зробити підприємствам, внаслідок чого вони просто зупиняться. Тому я пропоную ті 20 млрд кубів газу, які видобуваються в Україні, віддати людям за собівартістю!.. Але ні, влада бере 20 млрд нашого газу, змішує його з дорогим імпортним і пропонує нам купувати вже цей дорогий газ», — обурився політик і додав, що з таким підходом на енергетичну галузь чекає катастрофа.

«Влада гарячково намагається зустрітися з Путіним, з Міллером, з Макроном… Так, я розумію, що в країні йдуть бойові дії, але поїхала ж опозиція в Москву, домовилася на вигідних умовах купувати газ для України. Ну, вилайте її, тільки купіть газ по 175 доларів і тим самим врятуйте всю країну», — закликав Рабинович.

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