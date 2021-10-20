Під час робочої поїздки на Черкащину президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська відвідали добудований «Шевченко HUB» у Каневі. Унікальний публічний простір відкрили в рамках президентської програми «Велике будівництво», повідомляє сайт президента України.

Будинок культури на 700 місць поєднав у собі концертну залу, сучасну виставкову залу та школу мистецтв на 19 аудиторій, яку діти матимуть змогу відвідувати постійно.

Усі приміщення культурного центру обладнали за принципами інклюзивності й зробили доступними для людей з інвалідністю.

У «Шевченко HUB» також планують проводити кінопокази: тут встановили екран та необхідне обладнання для демонстрації фільмів.



Будівлю Шевченківського культурного центру у Каневі почали зводити ще 36 років тому, але весь цей час вона перебувала у статусі довгобуду.

«За цей час на карті світу з'являлися з нуля величезні сучасні міста. А у Каневі не могли добудувати Шевченківський центр. Президенти особисто обіцяли добудувати. Але все так і стояло. Цього року довгобуд включили до програми Президента Володимира Зеленського „Велике будівництво“. Роботи стартували у березні. І о диво — на кінець серпня будівництво Шевченківського центру загальною площею 8 495 кв. м було завершене. Впоралися за… 5 місяців», — повідомив у Facebook заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.



Нагадаємо, будівництво та відновлення об'єктів соціальної інфраструктури є одним з пріоритетів програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

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