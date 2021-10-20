26.17 / 26.35 30.32 / 30.63
Київ: +15
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

«Велике будівництво» Зеленського завершило 36-річний довгобуд — Шевченківський центр у Каневі

16:11 20 жовтня 2021
«Шевченко HUB» відвідали президент і перша леді

Під час робочої поїздки на Черкащину президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська відвідали добудований «Шевченко HUB» у Каневі. Унікальний публічний простір відкрили в рамках президентської програми «Велике будівництво», повідомляє сайт президента України.

Будинок культури на 700 місць поєднав у собі концертну залу, сучасну виставкову залу та школу мистецтв на 19 аудиторій, яку діти матимуть змогу відвідувати постійно.

Усі приміщення культурного центру обладнали за принципами інклюзивності й зробили доступними для людей з інвалідністю.

У «Шевченко HUB» також планують проводити кінопокази: тут встановили екран та необхідне обладнання для демонстрації фільмів.


Будівлю Шевченківського культурного центру у Каневі почали зводити ще 36 років тому, але весь цей час вона перебувала у статусі довгобуду.

«За цей час на карті світу з'являлися з нуля величезні сучасні міста. А у Каневі не могли добудувати Шевченківський центр. Президенти особисто обіцяли добудувати. Але все так і стояло. Цього року довгобуд включили до програми Президента Володимира Зеленського „Велике будівництво“. Роботи стартували у березні. І о диво — на кінець серпня будівництво Шевченківського центру загальною площею 8 495 кв. м було завершене. Впоралися за… 5 місяців», — повідомив у Facebook заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.


Нагадаємо, будівництво та відновлення об'єктів соціальної інфраструктури є одним з пріоритетів програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

130

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсія

Залежить від стажу: кому скільки доплатять до пенсії у 2022 році

Деяким українцям підвищать пенсію на 930 гривень: дата та кого стосується

Деяким українцям підвищать пенсію на 930 гривень: дата та кого стосується

бухгалтер

Коли ФОПи можуть не платити або платити частково ЄСВ «за себе»: названо умову

Пенсіонерка

«На двох стільцях»: в ПФУ пояснили, чи можна отримувати пенсію за вислугу років і одночасно працювати за сумісництвом

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.