«Буду його захищати»: кохана Саакашвілі розповіла, чому відео про їхні стосунки з'явилося тільки після арешту політика

Народна депутатка від «Слуги народна» Єлізавета Ясько, яка після арешту в Грузії голови Виконавчого комітету реформ України Михеїла Саакашвілі повідомила про їхні стосунки, в інтерв'ю «Гордону» розповіла, чому зробила це тільки після виїзду її коханого з України.

За словами Ясько, їхні з Саакашвілі відносини тривають близько року. «Спочатку мені здавалося, що нам потрібно зберегти приватність. Ми обидва є публічними особами, і мені здавалося, що настільки важливо зберегти те, що ми маємо, аби не втручалася третя, публічна, думка. Мені дуже хотілося це зберегти. Далі, коли в принципі я була на це готова, склалася ситуація, коли ми обидва розуміли, що йому потрібно їхати в Грузію», — сказала Ясько.

Деякі, за її словами, не вірили, що Саакашвілі поїде до Грузії, тому новини про їхні стосунки могли створити непотрібний фон: «Нам не хотілося давати привід, якби ми зробили публічну заяву до цього [його поїздки], думати, що у нього тут родина, прекрасний будинок, собака, робота… І ми вирішили, що збережемо це. Але у нас була домовленість, що якщо з ним щось відбувається, звичайно, потрібно сказати правду, тому що правда дуже важлива».

Єлизавета Ясько зазначила, що вони, звичайно ж, вважали за краще, щоб обставини були іншими і подібна заява була зроблена «у щасливі, добрі часи», проте їхні життя «не є простими». Нардепка зазначила, що спільне відео вони записали завчасно, і за іншого розкладу воно могло й не публікуватися. Проте, Саакашвілі в Грузії був заарештований.

«Як я могла вчинити інакше? По-перше, у нас була така домовленість. По-друге, я людина, яка дуже сильно його любить як людину, як чоловіка, як політика, як великого діяча… Звичайно, я буду його захищати. Звичайно ж, голос моєї підтримки я не буду глушити. Коли ви разом, інакше не можна. Я знаю, що він би за мене дуже багато зробив. З мого боку — те ж саме», — додала Ясько.

Нагадаємо, що Міхеїла Саакашвілі затримали в Грузії на початку жовтня і помістили у пенітенціарний заклад у Руставі. Політик оголосив голодування, а його батько закликав сина це припинити.

Фото зі сторінки Лізи Ясько в соціальних мережах.

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