Зеленський оглянув перший інклюзивний басейн у Золотоноші, який створили в рамках «Великого будівництва»

Президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена під час робочої поїздки до Черкащини відвідали у місті Золотоноша новий критий басейн у гімназії ім. С. Скляренка. Це перший у місті басейн, який побудований з дотриманням усіх принципів інклюзивності та обладнаний підйомно-спусковою системою для осіб з інвалідністю.

Басейн був споруджений у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про це повідомляє офіційний сайт голови держави.

Поряд з басейном також збудовано перший у Золотоноші повністю інклюзивний дитячий майданчик.

Як розповів у Facebook заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко, будівництво басейну у Золотоноші почалося ще 5 років тому, але об'єкт був заморожений. Відновити роботи вдалося після того, як добудову басейну включили у президентську інфраструктурну програму.

«Проста економіка говорить, що чим довше будувати, тим більше дорожчає сам об'єкт. А проста людська логіка підказує, що якщо вже державні органи почали зводити щось для людей, то це варто закінчити. Ось приклад одного з таких об'єктів у місті Золотоноша Черкаської області. Це критий басейн у гімназії ім. С. Скляренка. 5 років тому його будівництво заморозили. Для розуміння — це єдиний басейн у місті Золотоноша. Люди на нього чекали. Але 5 років змушені були дивитися на голі недобудовані стіни. У рамках програми „Велике будівництво“ басейн у Золотоноші цього року добудували за 3 місяці», — написав він.

Володимир Зеленський повідомив, що після спорудження критого басейну наступного року розпочнеться реконструкція будівлі самої гімназії імені С. Скляренка.

Президент також розповів, що у межах «Великого будівництва» у Черкаській області буде зведено багатофункціональний спортивний комплекс в Умані, кілька басейнів та льодову арену в Черкасах. Всього на 2022 рік в області заплановано зведення 33 об’єктів.

Цьогоріч в області за програмою президента Зеленського «Велике будівництво» буде побудовано 17 об’єктів соціальної інфраструктури, споруджуються 259 км автодоріг та йде ремонт вулиць Енергетиків та Шевченка в Каневі. У 2020 році у регіоні було оновлено 224,3 км доріг.

«За два роки 500 км доріг для Черкащини — це дійсно серйозний результат. У десятки разів більше, ніж у будь-який рік за часів незалежності України. Думаю, що за пару років ми закінчимо всі головні дороги на Черкащині», — зазначив він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що плани реалізації програми «Велике будівництво» на 2021 рік включають оновлення та будівництво 6500 км доріг, 245 мостів та сотень об'єктів соціальної інфраструктури по всій країні.

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