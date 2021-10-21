У Києві запустять швидкісний трамвай від вокзалу до Палацу спорту — Міністерство інфраструктури

У столиці України створять нову трамвайну лінію, яка зв’яже Залізничний вокзал із центром міста. Будівництво почнеться наступного року, якщо місцева влада буде активною, повідомляє Міністерство інфраструктури.

Лінія швидкісного трамваю пролягатиме від вулиці Старовокзальної до станції метро «Палац спорту». Її збудують за рахунок позики від Світового банку в розмірі 39 млн доларів, яку схвалив Кабінет міністрів.

«Нарешті розморожено один із ключових проєктів розвитку пасажирського електротранспорту у столиці. Він дозволить продовжити лінію швидкісного трамвая до центру міста та розвантажити червону гілку метро, зокрема і станцію метро „Вокзальна“, яка наразі виконує функцію великого транзитного вузла», — коментує міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, Київ рухався до реалізації цього рішення роками, але реальний результат є лише зараз.

«За умови ефективної та системної роботи місцевої влади роботи з будівництва нової лінії можуть розпочатися вже наступного року. Ми закликаємо українські міста активніше працювати над втіленням важливих для наших громадян екоорієнтованих проєктів. Зі свого боку ми гарантуємо підтримку та доступ до всіх можливих інструментів для залучення інвестицій», — додав Кубраков.

У Міністерстві інфраструктури прогнозують, що новий маршрут не лише покращить сполучення між районами Правого берега Києва, але й зменшить кількість заторів і навантаження на Святошинсько-Броварську гілку метро. Крім того, поява екологічного транспорту зменшить забруднення повітря в центрі Києва. До того ж на вулицях, де пройде маршрут, проведуть реконструкцію.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» підписала контракт на добудову Дарницького моста у Києві. Цей столичний довгобуд планують завершити у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

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