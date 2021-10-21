Експерт побачив зв'язок між падінням рейтингу Зеленського та фабрикацією другої справи Медведчука

Конфліктолог Володимир Мулик, коментуючи свіжі дані соцопитування, вважає, що фабрикація справ Медведчука грає проти Зеленського, рейтинг якого падає. Таку думку експерт озвучив на своїй сторінці в «Фейсбук».

«Друга справа проти лідера української опозиції Віктора Медведчука зіграла ведмежу послугу для президента Зеленського. Було очевидно, що у першій справі доказів у правоохоронних органів немає, але потреба змусила Зеленського сфабрикувати й другу справу. Щоб переключити увагу українців з офшорного скандалу, в епіцентрі якого опинився президент. Це цинізм чинної влади…» — написав Мулик.

За його словами, ця ситуація стала працювати проти Зеленського.

«Соцопитування КМІС за 15−18 жовтня показало, що рейтинг президента за місяць обвалився відразу на 9% - з 33,3% до 24,7%. Офшорний скандал і незаконне переслідування Медведчука у новій справі стали причиною цього падіння», — вважає Мулик.

На думку конфліктолога, звинувачення Медведчуку не витримують ніякої критики. Мулик нагадав, що той, не бувши політиком, у 2014 році допоміг Україні у кризовий момент укласти контракти на постачання електроенергії. Крім того, додав Мулик, Медведчук брав активну участь в обмінах утримуваних осіб, повернувши додому півтори тисячі осіб.

«І зараз влада намагається переконати суспільство в тому, що за цю діяльність Медведчука потрібно судити. Абсурд. Не сумніваюся, що у підсумку це приведе Зе-команду до краху. Рейтинги це підтверджують. І не здивуюся, якщо до кінця року рівень підтримки Зеленського впаде нижче 20%», — резюмував Мулик.

Раніше директор Центру політичних студій та аналітики Віктор Таран, коментуючи нову підозру Віктору Медведчуку, якого звинувачують у зраді і сприянны тероризму, назвав справу політика довготривалим серіалом, яким влада буде намагатися утримувати себі рейтинг на тлі економічної і комунальної кризи.

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