У 2022 році «Велике будівництво» розпочне наймасштабніше за період Незалежності оновлення парку вантажних вагонів

У межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» стартує оновлення парку вантажних вагонів вартістю близько 100 млрд гривень. За сім років планується списати 55 тисяч непридатних і придбати понад 45 тисяч нових вагонів, йдеться у сюжеті програми «Факти» на ICTV.

Відповідну програму анонсував очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков.

«Це буде в рівних долях „Укрзалізниця“ та приватні власники. Оновлення рухомого складу на близько 100 мільярдів гривень. Вперше за 30 років Незалежності найвищі керівники нашої держави звернули увагу на залізницю», — прокоментував радник міністра інфраструктури Іван Федорко.

Першим кроком стане впровадження нового указу Мінінфраструктури, який передбачає встановлення для вагонів граничного терміну експлуатації. Списання старих вагонів розпочнеться з наступного року, розповіли журналісти.

На даний момент в Україні курсують 174 тисячі вантажних вагонів, 95 тисяч з яких вичерпали нормативний термін служби. У середньому українським вагонам — до 40 років, хоча максимальний термін експлуатації — 30 років. Вартість утримання старих вагонів більша, а користуватися ними може бути небезпечно.

«У нас почастішали аварії, інциденти, які відбуваються з нашим зношеним вагонним парком. У нас з усіх ремонтів, які робляться з вагонами, 84% ремонтів — це позапланові. Тобто ми змушені латати, заварювати», — сказав заступник директора Департаменту комерційної роботи «Укрзалізниці» Валерій Ткачов.

Списані вагони замінять на нові — їх будуть закуповувати виключно в українських виробників. Зараз галузь вагонобудівництва перебуває у кризі, за цей рік випущено тільки 1213 вагонів, що на 60% менше порівняно з 2020 роком.

«Якщо ми чуємо, що „Укрзалізниця“ та Міністерство інфраструктури мають плани будувати понад 40 тисяч вантажних вагонів в Україні — це дуже хороші плани, які варто підтримати, тому що це запустить виробництво в Україні транспортного машинобудування і це дасть роботу українським громадянам», — підкреслив заступник голови комітету ВРУ з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Як раніше повідомлялося, в межах програми «Велике будівництво» «Укрзалізниця» отримає 130 нових вантажних електропотягів виробництва французької компанії Alstom.

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