«Цирк»: в «Муніципальній Варті» Києва прокоментували вручення підозри керівнику

Співробітники правоохоронних органів продовжують виконувати політичне замовлення по тиску на громадське об'єднання «Муніципальна Варта» Києва. Відповідне відео про вручення підозри в.о. глави Ігорю Марі опубліковано на офіційній сторінці організації у Facebook. У «Варті» назвали те, що відбувається «ганебним цирком».

Зокрема, 21 жовтня, під час суботника, який організували активісти, працівник Солом'янської прокуратури та троє представників СБУ вручили Ігорю Марі підозру.

Як зазначають активісти, ці ж правоохоронці раніше проводили обшуки у навчально-тренувальному центрі, який СБУ звинувачувала в «отриманні зброї з зони ООС щосереди».

Підозра стосується закупівлі взуття для 600 муніципалів нібито за завищеною ціною. Однак згаданий тендер проводився через систему Prozorro відповідно до закону «Про громадські закупівлі». Після того, як система визначила переможця торгів, вартість договору не змінювалася. Крім того, Ігор Марі не був підписантом договору, адже на той момент не мав відповідних повноважень, про що співробітникам прокуратури відомо.

«Все це — генерація чергового інфоприводу й спроба перешкодити завершенню процесу реорганізації підприємства (Муніципальної варти — Авт.) в комунальну організацію, який повинен був закінчитися сьогодні перепризначенням керівника … Юридична безглуздість всього цього викликає тільки жалість до тих, кому доводиться займатися виконанням політичного замовлення», — повідомили представники «Муніципальної Варти».

Об'єднання має намір ініціювати позачергове засідання Київради з питань правоохоронної діяльності та муніципальної безпеки, щоб роз'яснити депутатам абсурдність звинувачень.

«Ми готові надати будь-які документи, акти, коментарі та пояснення. Відкритість, прозорість й підзвітність суспільству завжди були нашим головним принципом, і боятися нам нічого. Чорти бояться світла. Так виведемо їх на нього», — заявили в «Муніципальній Варті».

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