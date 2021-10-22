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Політика

«Маю право на відповідь»: Сергій Лещенко звернувся до Савіка Шустера

12:02 22 жовтня 2021
Сергій Лещенко

Відомий журналіст Сергій Лещенко пропонує телеведучому Савіку Шустеру долучити його до ефіру програми «Свобода слова», з метою дотримання журналістських стандартів. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Було приємно дізнатися, що вчора моє прізвище згадували весь вечір в різних ефірах телеканалу Ріната Ахметова „Україна-24“. Адже все, крім некролога, є рекламою. А також це тепер дає мені законне право на репліку», — написав Лещенко.

Тому він звернувся до ведучого «Свободи слова» Савіка Шустера із закликом запросити до участі в програми, яка вийде в ефір у п'ятницю. За його словами, це дозволить зберегти баланс думок і неупередженість програми.

Він нагадав, що коли у 2016 році Шустера позбавили права вести ефіри в Україні, публічно захищав телеведучого.

«Як член комітету порятунку Савіка Шустера, власник клубної карти Шустера та переможець премії Шустера за минулі роки маю на це моральне право. А як громадянин України маю юридично гарантоване право на відповідь. Мої контакти відомі всім у цій редакції. Відмову вважатиму повним нехтуванням базових стандартів журналістики», — зазначив Лещенко.

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