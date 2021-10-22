Звільненого за корупцію чиновника призначили на посаду заступника мера Харкова: у ЗМІ назвали причину

Сергій Кузьмін, якого нещодавно призначили заступником в.о. мера Харкова Ігоря Терехова з питань діджіталізаціі, був відправлений Офісом президента, і його призначення нібито є платою за підтримку Терехова на виборах мера. Про це пише видання «Telegraf».

«Судячи з усього, особливого вибору у Терехова не було — Кузьміна йому „спустили зверху“. І той уже на першій сесії показав своє зверхнє ставлення до Харкова — Кузьмін навіть не спромігся виступити перед депутатами, показуючи, що і в подальшому звітувати він буде в Києві», — пише видання, зазначаючи, що формально Кузьмін курируватиме в мерії питання цифрової трансформації.

«Діджіталізація для Кузьміна і його київських покровителів тільки прикриття. Насправді, у нього зовсім інші завдання — він буде курирувати в Харкові ще земельну і будівельну сфери, а також Малі архітектурні форми (МАФи).

Ось в цих справах Кузьмін «дока», але тільки в тому сенсі, що він феноменально винахідливий в налагодженні земельно-будівельних «схем», — йдеться в публікації.

Видання нагадує, що найвищою посадою Кузьміна був пост глави Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) — органу, який завжди вважався одним з найбільш корумпованих в країні. Там він пропрацював недовго і був звільнений зі скандалом. Ще в липні 2019 року тодішній глава Мінрегіону Геннадій Зубко зробив подання Кабміну на звільнення Кузьміна з формулюванням «не пройшов випробувальний термін», що означає — завалив всю роботу. Однак звільняв Кузьміна вже уряд Олексія Гончарука, який «прямим текстом заявив, що головна причина звільнення Кузьміна — тотальна корупція в ДАБІ» .

Журналісти пишуть, що «Терехов в приватних бесідах і переговорах з депутатами міськради щодо майбутнього голосування, а також на засіданні фракції Блоку Кернеса перед сесією міськради пояснив необхідність призначення Кузьміна своїм заступником наступним чином: «Куратори з ОП попросили це зробити».

За інформацією видання, Терехов пояснив депутатам, що «земельну і будівельну сферу в Харкові доведеться віддати Кузьміну в повне управління за квотою ОП в обмін на підтримку президента на виборах мера».

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