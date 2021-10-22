«Ви б не повірили, що таке може бути в правовій країні»: Рабинович про справу Медведчука

Звинувачення, які висуваються проти народного депутата Віктора Медведчука, неможливі у правовій країні. Таку думку висловив співголова партії ОПЗЖ Вадим Рабинович, передає 112.ua.

За словами Рабиновича, Медведчука намагаються притягнути до кримінальної відповідальності за виконання розпорядження президента.

«Паскудно те, що вони про людей взагалі не думають. Якісь іграшки, якісь порушують кримінальні справи. Якщо ви б послухали, в чому звинувачують Медведчука зараз, ви б не повірили, що таке може бути у правовій країні. Людину, яку минулий президент офіційно уповноважив з'їздити, поговорити по вугіллю з Л/ДНР, — сьогодні за те, що вона виконала розпорядження законно обраного президента, тепер притягають до кримінальної відповідальності», — заявив депутат.

Нагадаємо, 12 жовтня Печерський районний суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту Медведчуку за новою підозрою до 7 грудня. Сам Медведчук заявив, що продовжить боротьбу з нинішньою владою незалежно від того, наскільки посиляться репресії щодо нього. Він підкреслив, що разом з партією ОПЗЖ буде продовжувати захищати інтереси українського народу.

«Прокурори нехай не переймаються. Все взяв, до всього готовий, все буду робити, як буде встановлено законом, але при цьому буду далі продовжувати боротися з цією владою, так, як і боровся. Власне кажучи, так, як бореться і буде продовжувати боротися партія», — підкреслив Медведчук.

Раніше народний депутат від ОПЗЖ Ренат Кузьмін розповів, як представники ГБР викликали Медведчука повісткою нібито для ознайомлення з матеріалами давно вже закінченої кримінальної справи про державну зраду та порушення правил ведення війни. У цей же час, за словами нардепа, представники ОГП у порушення закону спробували вручити опозиційному політику нову підозру в зраді і сприянні тероризму, однак адвокати Медведчука не дали прокурорам зробити це.

8 жовтня Генеральна прокуратура та Служба безпеки України оголосила нову підозру у зраді та сприянню тероризму Віктору Медведчуку. Звинувачення пов'язані зі зривом постачання вугілля в Україну з ПАР і сприянням постачання палива з окупованих територій Донецької та Луганської областей у 2014 році.

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