У відповідь на грандіозний скандал з офшорами Зеленського в Офісі президента придумали ще одну справу проти лідера опозиції Віктора Медведчука — щоб відвернути суспільну увагу від Pandora Papers. Не допомогло. Таку думку озвучив політтехнолог Володимир Шамін у своєму блозі, коментуючи результати соцопитування КМІС (за 15−18 жовтня), згідно з якими рейтинг Зеленського за місяць обвалився з 25,4% до 19,1% серед усіх і з 33,3% до 24, 7% серед тих, хто визначився.

«Тобто офшорний скандал коштував Зе 9% підтримки українців. І навіть вся та істерія, яку влада влаштувала навколо нової справи Медведчука, не допомогла», — вважає Шамін.

За його словами, на переслідуванні Медведчука влада піариться вже майже рік.

«Загострення бувають акурат до чергових… скандалів, в які потрапляють представники Зе-команди. Так би мовити, щоб і скандал зам'яти, і рейтинг Зеленському підвищити. Але українці вже розібралися, що до чого в справі Медведчука… Опозиціонера судять не за якісь злочини, яких просто немає, а за політичну позицію… Через його протидію зміцненню зовнішнього управління в Україні, знищенню промисловості, зростанню тарифів», — вважає політтехнолог і додає, що подібна політика по знищенню опозиції може відштовхнути виборців Зеленського.

Посилаючись на джерела в Офісі президента, Шамін зазначив, що вже до кінця року рейтинг президента може впасти нижче 20%.

«Економіка падає, на зовнішній арені Україну просто не сприймають всерйоз, бойові дії на Донбасі тривають… ми залишилися без газу, тарифи на опалення і гарячу воду вже почали підвищувати, навіть справа Медведчука розвалюється в суді, оскільки вона абсолютно порожня», — перерахував Шамін і додав, що до кінця каденції Зеленський ризикує залишитися з підтримкою на рівні 5%.

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