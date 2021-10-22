Скандал в «Голосі»: в Раді зачитали лист про зняття Залізняка з поста глави фракції

У сесійній залі парламенту зачитали заяву низки депутатів з фракції «Голосу» про відставку з поста голови фракції Ярослава Железняка і призначення виконуючою його обов'язки Олександри Устинової, яка, до речі, сьогодні постраждала при вході у парламент.

Стверджувалося, що зміщення Железняка підтримало більше половини фракції — одинадцять парламентаріїв.

Так, нардеп Ольга Стефанишина в мережі написала, що «Железняк був єдиним керівником фракції, який майже рік займав у порушення закону дві посади — голови фракції і заступника голови комітету» і додала, що «на наступному засіданні фракції фракція обере нового керівника фракції і заступника у цивілізований спосіб».

У той же час сам керівник фракції заявив, що цей документ не має ніякої юридичної сили — спікер Руслан Стефанчук зачитав лист як оголошення, це не було рішенням фракції. За його словами, документ підписали нардепи з групи «Справедливість», які були раніше виключені з партії «Голос».

«Голові було повідомлено, що ані фракція, ані партія „Голос“ не ухвалювала жодного подібного рішення. Що там вирішили окремі тушки, в якому кабінеті Офісу президента, і чому вважають, що саме їм дозволено порушувати закон, ми не знаємо. Все, що відбулося сьогодні, жодних юридичних наслідків не має. Про що також відразу було повідомлено і направлено відповідний офіційний лист», — зазначив він і додав, що залишається головою фракції, а Роман Костенко — його заступником.

Нагадаємо, що після відставки Дмитра Разумкова з поста спікера, Железняк був одним з п'яти претендентів на крісло голови Верховної Ради, яке пізніше зайняв «слуга народу» Руслан Стефанчук.

Фото Ярослава Залізняка з соціальних мереж.

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