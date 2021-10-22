26.23 / 26.43 30.39 / 30.71
Київ: +15
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

У Полтаві після «Великого будівництва» відкрили філармонію: на це чекали 10 років

15:52 22 жовтня 2021
У Полтаві відкрили філармонію

Полтавська обласна філармонія у п’ятницю, 22 жовтня, вперше за довгі роки прийняла гостей і артистів. У філармонії завершили реставрацію, яка відбулася за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», повідомляє Полтавська ОДА.

«У 2016 році фактично зупинилася реставрація будівлі. Артисти понад 10 років поневірялися містом й орендували приміщення для репетицій і виступів. Ніхто не знав, скільки б це тривало ще, допоки філармонія не потрапила до програми президента», — розповів голова обласної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, обласна філармонія стала першою пам’яткою архітектури місцевого значення, яку відновили в Полтаві за останні 7 років. В ході реставрації утеплили фасад, замінили вікна та двері, відремонтували ґанки і встановили пандуси, оновили глядацьку залу, балкон, фойє, танцювальні й хорові зали, системи вентиляції та електропостачання, навколишню територію.

Філармонія має 320 глядацьких місць і завдяки новій апаратурі може приймати національні колективи. Весь ремонт коштував 94 млн гривень.

«Понад10 років цей об’єкт не могли відновити. Неодноразово його намагалися добудувати, але з різних причин це не виходило. Минулого року ми додали його до програми президента й фактично за рік отримали результат», — прокоментував координатор «Великого будівництва», заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.


Він зазначив, що президентська програма — це не лише нове будівництво чи реконструкція, це кінець епохи довгобудів. «Ми добудовуємо і робимо те, що не робилося багато-багато років, а також будуємо нові школи, садочки та інші об’єкти соціальної інфраструктури», — додав Тимошенко.

Нагадаємо, паралельно із програмою «Велике будівництво» президент Володимир Зеленський дав старт «Великій реставрації», яка має амбітний план протягом трьох років відремонтувати і реконструювати 150 об’єктів історичної спадщини і культури.

11

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Київ закриють на локдаун: як буде працювати транспорт, навчальні заклади та магазини

Київ закриють на локдаун: як буде працювати транспорт, навчальні заклади та магазини

пенсія

Залежить від стажу: кому скільки доплатять до пенсії у 2022 році

Пенсіонер

Трудитися мало не до «останнього подиху»: стало відомо, що чекає на українців без необхідного для пенсії стажу

Пенсіонери

Пенсійний вік можуть знизити на 5−10 років: Мін'юст роз'яснив, кого це стосується

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.