Чиновники, які звинувачують Медведчука у державній зраді, повинні будуть понести покарання, — нардеп від СН

Якщо звинувачення у державній зраді народного депутата Віктора Медведчука виявиться помилковим, винні мають понести покарання. Про це в інтерв'ю українському телеканалу заявив народний депутат від «Слуги народу» Артем Дмитрук, передає 112.ua.

«Якщо сьогодні Медведчука в чомусь звинувачують, а його звинувачують у зраді батьківщині, тоді мені б дуже хотілося, щоб ті чиновники, які звинувачують в цьому, якщо це не так, понесли за це покарання», — заявив Дмитрук.

Співголова партії ОПЗЖ Вадим Рабинович, коментуючи нову справу Медведчука, заявив, що звинувачення, які висуваються проти політика, неможливі у правовій країні.

Нагадаємо, 12 жовтня Печерський районний суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту Медведчуку за новою підозрою до 7 грудня. Сам Медведчук заявив, що продовжить боротьбу з нинішньою владою незалежно від того, наскільки посиляться репресії щодо нього.

Раніше народний депутат від ОПЗЖ Ренат Кузьмін розповів, як представники ГБР повісткою викликали Медведчука нібито для ознайомлення з матеріалами давно вже закінченої кримінальної справи про держзраду та порушення правил ведення війни. Водночас, за словами нардепа, представники ОГП спробували вручити опозиційному політику нову підозру у зраді та сприянню тероризму.

8 жовтня Генеральна прокуратура та Служба безпеки України оголосили нову підозру у зраді та сприянні тероризму Віктору Медведчуку. Звинувачення пов'язані зі зривом постачання вугілля в Україну з ПАР та сприянням постачанню палива з окупованих територій Донецької та Луганської областей у 2014 році.

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