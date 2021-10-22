Якби в найближчий тиждень відбулися вибори президента України, то більшість опитаних віддали б свої голоси за чинного президента України Володимира Зеленського. Його готові підтримати 23,9% опитаних. За ним слідують Петро Порошенко із 18,5% підтримки, Юлія Тимошенко — 12,5% і Юрій Бойко — 9,6%. На п'яте місце вийшов ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Його готові підтримати 5,1% опитаних. Про це йдеться в дослідженні Інституту соціології громадянського суспільства, яке було проведено на замовлення американської компанії West Market Industrial LLC протягом 15−20 жовтня 2021 року.

Відповідаючи на запитання про можливі результати голосування на виборах до Верховної Ради, за президентську партію «Слуга народу» готові проголосувати 22,1% опитаних. За нею йде «Опозиційна платформа — За життя» з 18,7% підтримки. На третьому місці «Європейська солідарність». Її готові підтримати 17,6% опитаних. За нею — «ВО» Батьківщина", яка отримала 11,4% підтримки. На п'ятому місці партія «Сила і честь» — 5,1%. Решта партій не долають п'ятивідсотковий бар'єр.

Окремий блок запитань був присвячений журналістському розслідуванню Pandora Papers про можливу причетність Володимира Зеленського та його оточення до створення мережі офшорних компаній, які могли брати участь в тіньових операціях по мінімізації податків і відмиванню грошей.

Так, відповідаючи на запитання «чи знаєте ви про наступні факти, зафіксовані в цих документах», 65,2% опитаних заявили, що знають про те, що «президент України Володимир Зеленський причетний до створення мережі офшорних компаній, через які український держбюджет недоотримав значні податкові відрахування від діяльності „Кварталу 95“ та інших компаній». При цьому 38,6% респондентів знають про те, що «до створення офшорних компаній причетні особи з найближчого оточення Зеленського, які сьогодні займають високі посади в структурі української влади». А 40,7% опитаних знають про те, що «використовуючи офшорні компанії, найближче оточення Зеленського придбало квартири в центрі Лондона». Також 62,1% опитаних знають про те, що «офшорні компанії, створені за участю Володимира Зеленського, можуть бути причетні до виведення 41 мільйону доларів з «ПриватБанку».

Також 63,7% опитаних заявили про те, що збираються «уважно стежити» за розвитком ситуації навколо офшорних компаній, оскільки ця новина для них «важлива і цікава». Протилежну думку висловили 16,2% опитаних.

У блоці запитань, присвячених недавнім політичним скандалам, респондентам було поставлено запитання про ситуації за участю народного депутата від «Слуги народу» Галини Третьякової і вже ексголови державного «Укрексімбанку» Євгена Мецгера.

Зокрема, більшість опитаних (51,4%) вважають, що за свій коментар про загибель народного депутата Антона Полякова Галина Третьякова повинна бути знята з посади голови парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Ще 26,8% вважають, що фракція «Слуги народу» повинна офіційно вибачитися за слова Третьякової.

У запитанні про провокування Євгеном Мецгером силового нападу на журналіста за те, що йому не сподобалося запитання про сумнівні кредити банку, 65,7% опитаних заявили, що така поведінка ексголови «Укрексімбанку» є наслідком вседозволеності через родинні зв'язки з президентом України. Не погодилися з таким твердженням 18,9% опитаних.

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