Політичний експерт Світлана Кушнір, коментуючи статтю в Forbes, назвала її ланцюговою реакцією на скандал Pandora Papers, під час якого спливла інформація про причетність президента Володимира Зеленського та його найближчого оточення до офшорних схем.



«Тут треба уточнити, що, на перший погляд, нічого крамольного в „Досьє Пандори“ немає. Небезпечний сам факт того, що на Заході прийняли рішення включити Володимира Зеленського та його оточення в список політиків з сумнівною репутацією. Причому, зверніть увагу, автори „досьє“ зробили особливий акцент на офшорних схемах Зеленського і його оточення. Тобто Зеленського навмисно пристебнули до „чорного списку“. Хоча особливого приводу для цього немає, адже мова йде про операції з офшорами в 2012—2019 рр., тобто до обрання Зеленського президентом України», — нагадала Кушнір.

Вона нагадала про матеріалі авторітетної англійської The Guardian, яка написала про те, що Зеленський прийшов до влади на обіцянці боротися з олігархами, а скандал Pandora Papers показав, що насправді він такий же, як Порошенко.

«А журнал Forbes, який читає вся світова еліта, резюмує, що «реальна життєва версія «Слуги народу» не схожа на телесеріал. Це провал». Причому Forbes прямим текстом пише, що Зеленський може бути причетний до відмивання грошей разом з олігархом Коломойським, якого влада США «звинувачує у відмиванні 5,5 млрд дол. через мережу фірм-одноденок, а потім в купівлі заводів і комерційної нерухомості по всій території США», — написала Кушнір.



За її словами, «документи Пандори», що потрапили в руки Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів і стали надбанням Тhe Guardian в якості складової частини глобального розслідування, говорять про те, що Зеленський точно такий же, як і його попередники: «Такий висновок зробила The Guardian в статті під заголовком «Викритий: офшорні зв'язки «антиолігархічного «президента України».



Все разом, за словами Кушнір, це говорить про те, що на Заході щодо Зеленського проводять «переоцінку цінностей».

«Ми бачимо, що західні ЗМІ вже відкрито пишуть, що Зеленський виявився таким же, як Порошенко, що „чесний президент“ і „нове обличчя“ насправді тісно пов'язаний з одіозним олігархом Коломойським, проти якого США вели санкції. Далі буде більше, тому що на поверхні і кричуща атака на свободу слова, і війна проти Конституційного суду, і заборона трьох телеканалів, і репресії проти опозиції в особі Віктора Медведчука», — написала політичний експерт у своєму блозі на сайті «Кореспондент».

За її словами, переоцінка Зеленського веде і до переоцінки інших українських політиків.

«Скажімо, на тлі беззаконня у вигляді заборони ТВ-каналів і обшуків у родичів, Порошенко вже не виглядає таким вже тираном. Дійсно, за Петра П'ятого було багато нехорошого, але телеканали „по щучому велінню, по моєму бажанню“ не закривали. „Революціонерка“ Юлія Тимошенко, яка заплуталася, в опозиції вона чи допомагає голосами владі, як в історії з голосуванням за відставку Разумкова, вже не виглядає справжньою „фурією революції“. І якщо Зеленського вже навіть на Заході (наприклад, The Independent і Forbes) звинувачують в тому, що він будує режим особистої влади, то виходить, що його політичні противники виступають як борці з диктатурою», — пише Кушнір і зазначає, що стаття в Forbes, де прямо пишуть, що під виглядом «деолігархізації» Зеленський і компанія насправді розв'язали політичні репресії проти Віктора Медведчука, чітко подає його як головного противника диктатури, не дивлячись на його імідж «ворога демократії» на початку 2000-х.



На думку експерта, стаття в Forbes — це не «остання ластівка».

«Хвиля негативу щодо Зеленського на Заході почалася з лютого, коли нинішній президент в порушення закону „Про санкції“ заборонив мовлення телеканалів „112 Україна“, NewsOne і ZIK, а потім почав застосовувати санкції для війни проти політичних опонентів», — вважає Кушнір та нагадує кількість інформації в західних ЗМІ, таких як відкритий лист президента Freedom House на ім'я Джо Байдена з приводу репресій української влади проти свободи слова, і статтю The Independent про те, що Зеленський будує авторитарний режим, і критику в ПАРЄ і т. д.

«Так що ще далеко не вечір. Зеленському та компанії варто чекати і боятися, звідки знову прилетить», — резюмувала Кушнір.

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