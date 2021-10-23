Цензура, тиск на ЗМІ і переслідування опозиції: експерт про авторитаризм Зеленського
Президент Володимир Зеленський через РНБО реалізує авторитаризм, включаючи цензуру, тиск на ЗМІ і переслідування опозиційних політиків. Про це заявив американський історик, колишній глава Центру міської історії Центрально-Східної Європи Тарік Сиріл Амар, якого цитує видання Fifhy.com.
«Ця рада — інститут, через який Зеленський реалізував свої найбільш авторитарні прояви, включаючи цензуру і тиск на ЗМІ під прикриттям „інформаційної війни“, захищаючись від Росії і переслідуючи одного з головних опозиційних політиків України Віктора Медведчука», — написав Амар.
За його словами, Медведчук не святий і підтримує політику пошуку компромісу з Росією. Однак, на думку історика, ніщо з перерахованого вище не виправдовує зловживання Зеленським питаннями національної безпеки і судовими позовами в політичній боротьбі.
«Не дивно, що непідтримка цих заходів також була інкримінована Разумкову», — вважає професор.
Як повідомлялося, у першій кримінальній справі, в якій Медведчука підозрюють у зраді, Печерський районний суд продовжив термін запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту політика до 31 жовтня.
8 жовтня нардеп від партії ОТЗЖ Ренат Кузьмін повідомив, що представники ДБР повісткою викликали Медведчука нібито для ознайомлення з матеріалами давно вже закінченої кримінальної справи про державну зраду і порушення правил ведення війни. В цей же час, за словами нардепа, представники Генпрокуратури спробували вручити політику нову підозру в державній зраді і сприянні тероризму, порушуючи закон. Однак адвокати Медведчука не дали прокурорам зробити це, але через кілька днів нардепу все-таки вручили клопотання про арешт або заставу в один мільярд гривень.
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