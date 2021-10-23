26.22 / 26.41 30.38 / 30.71
Київ: +11
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

Цензура, тиск на ЗМІ і переслідування опозиції: експерт про авторитаризм Зеленського

14:52 23 жовтня 2021
зеленський засідання

Президент Володимир Зеленський через РНБО реалізує авторитаризм, включаючи цензуру, тиск на ЗМІ і переслідування опозиційних політиків. Про це заявив американський історик, колишній глава Центру міської історії Центрально-Східної Європи Тарік Сиріл Амар, якого цитує видання Fifhy.com.

«Ця рада — інститут, через який Зеленський реалізував свої найбільш авторитарні прояви, включаючи цензуру і тиск на ЗМІ під прикриттям „інформаційної війни“, захищаючись від Росії і переслідуючи одного з головних опозиційних політиків України Віктора Медведчука», — написав Амар.

За його словами, Медведчук не святий і підтримує політику пошуку компромісу з Росією. Однак, на думку історика, ніщо з перерахованого вище не виправдовує зловживання Зеленським питаннями національної безпеки і судовими позовами в політичній боротьбі.

«Не дивно, що непідтримка цих заходів також була інкримінована Разумкову», — вважає професор.

Як повідомлялося, у першій кримінальній справі, в якій Медведчука підозрюють у зраді, Печерський районний суд продовжив термін запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту політика до 31 жовтня.

8 жовтня нардеп від партії ОТЗЖ Ренат Кузьмін повідомив, що представники ДБР повісткою викликали Медведчука нібито для ознайомлення з матеріалами давно вже закінченої кримінальної справи про державну зраду і порушення правил ведення війни. В цей же час, за словами нардепа, представники Генпрокуратури спробували вручити політику нову підозру в державній зраді і сприянні тероризму, порушуючи закон. Однак адвокати Медведчука не дали прокурорам зробити це, але через кілька днів нардепу все-таки вручили клопотання про арешт або заставу в один мільярд гривень.

137

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонерки

З наступного року жінок позбавлять надбавки до пенсії у 25 відсотків: названо причину

гроші

Українцям перерахують пенсії: хто з початку грудня буде отримувати на 800 грн більше

Пенсіонери

Пенсійний вік можуть знизити на 5−10 років: Мін'юст роз'яснив, кого це стосується

Пенсійне посвідчення

Перерахувати за іншим коефіцієнтом: в ПФУ назвали умови для перегляду розміру пенсій

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.