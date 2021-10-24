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Політика

Відчуває, коли потрібно сказати ні: експерт про можливу участь Льовочкіна в ТКГ

9:32 24 жовтня 2021
Сергій Льовочкін

Співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич назвав Мінський процес фактично замороженим. За його словами, переважно через українську владу. Таку думку експерт озвучив в своєму блозі на сайті «Кореспондент».

«Де це бачено, що другий за вагою в контактній групі — віце-прем'єр Резніков направо і наліво „ховає“ Мінськ, не пропонуючи нічого натомість. Та й що він може запропонувати? Переговори у Ватикані?», — задається питанням Марунич.

На його думку, глава Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук теж не відрізнявся особливим конструктивом в переговорному процесі. За словами Марунича, розумною ініціативою було б вже зараз почати пошук політика, який замінив би Кравчука.

«Причому з політиків, які користуються вагою як всередині країни, так і мають контакти в Москві і західних столицях. Подібною кандидатурою міг би стати Сергій Льовочкін», — вважає експерт.

За його словами, маючи мандат народного депутата, Льовочкін давно не виступав на перших ролях в українській політиці.

«Його призначення в ТКГ однозначно може активізувати переговорний процес. Льовочкін — в міру проросійський і не настільки демонізований в громадській думці патріотичної частини електорату. За роки роботи в держапараті він накопичив великий досвід переговорів на різних рівнях, добре відчуває, коли потрібно сказати „ні“ і коли потрібно встати і піти», — аргументував свою точку зору Марунич і додав, що якість держуправління «епохи Зеленського» однозначно вимагає серйозних змін підходів і ротації кадрів.

«В Україні не так багато хороших управлінців, щоб автоматично відсікати всіх, хто працював з Януковичем. Якщо призначені владою не справляються, то потрібно міняти, не тільки стільці, а й людей. Минуло вже 7 років, час дати цим людям другий шанс», — вважає Марунич.

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