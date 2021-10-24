Російського президента Володимира Путіна дуже турбує ситуація з заарештованим Віктором Медведчуком. Про це пише відомий російський журналіст, спеціальний кореспондент видання «Комерсант» Андрій Колесніков, аналізуючи зустріч Путіна з експертами клубу «Валдай», яка відбулася 21 жовтня.

«Очевидно, що пана Путіна дуже турбує ситуація з заарештованим Віктором Медведчуком. Він не може визволити його, але тим не менше має намір. І мабуть, піде до кінця. А чий це буде кінець, перевіриться експериментальним шляхом», — зазначає журналіст.

Він також процитував Путіна, який заявив, що під маркою навчальних центрів можна розмістити все, що завгодно: «Я знаю відповідні конституційні положення України. Але навчальні центри ніхто не забороняє мати. А під маркою навчальних центрів можна все що завгодно розмістити. Як я вже говорив, це було, теж публічно звучало: завтра під Харковом ракети з'являться — що нам робити з цим? Не ми ж туди ліземо зі своїми ракетами — до нас під ніс їх засовують. Звичайно, це проблема!».

«Він мав на увазі, що і нам доведеться їх під ніс засовувати. Якщо не це називається гонкою озброєнь, тоді що?», — прокоментував реакцію російського президента Колесніков.

Раніше Путін заявив, що Медведчука намагаються залучити за відкриту політичну позицію, яка спрямована на стабілізацію обстановки в країні. Він зазначив, що Медведчук зазнає переслідувань в Україні не за держзраду, яку йому інкримінують, а за відкриту політичну позицію.

«Медведчука намагаються притягнути до кримінальної відповідальності за державну зраду. За що? Він вкрав якісь секрети, таємно їх передав? Ні. А за що? За його відкриту політичну позицію, спрямовану на стабілізацію внутрішньополітичної ситуації в країні і вибудовування відносин з сусідами, які важливі для самої України», — сказав Путін.

Нагадаємо, 8 жовтня Генеральна прокуратура і Служба безпеки України оголосила нову підозру в зраді і сприянню тероризму Віктору Медведчуку. Нові звинувачення пов'язані зі зривом поставок вугілля в Україні з ПАР і сприянням постачання палива з окупованих територій Донецької та Луганської областей в 2014 році.

12 жовтня Печерський районний суд прийняв рішення про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту Медведчуку за новим підозрою до 7 грудня. Політик заявив, що продовжить боротьбу з нинішньою владою незалежно від того, наскільки посиляться репресії щодо нього.

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