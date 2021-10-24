Чутки про відставки в уряді Дениса Шмигаля ходять вже давно. Серед міністрів, які можуть втратити крісло, називали ім'я глави Міноборони Андрія Тарана.

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що з Тараном питання вже майже вирішено. Новим міністром оборони України може стати віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Президент Зеленський погодив його кандидатуру на цю посаду.

За даними джерел головного редактора «Цензор НЕТ», головною мотивацією Зеленського замість «мовчазного» Тарана, який не дає інтерв'ю «через великі труднощі зі зв'язаним викладом своїх думок», є бажання мати міністра оборони, що вміє говорити.

Рєзнікова Зеленський розглядає перш за все як дипломата та комунікатора.

Бутусов зазначив, що Резніков — професійний адвокат й не був раніше пов'язаний з питаннями оборони та безпеки.

Тому Офіс президента зможе керувати ним. Новому міністру «буде потрібно чимало часу для того, щоб вникнути в суть того хаосу, що відбувається та виробити в ньому якусь логіку й стратегію».

Чинний міністр оборони Андрій Таран був запропонований главою офісу президента Андрієм Єрмаком та начальником комітету з розвідки Русланом Демченком.

ОП не хотів заміни Тарана й захищав його, попри всі скандали. Як слухняний виконавець Таран влаштовував ОП й не заважав у ручному режимі впливати на будь-які питання в армії.

«Втім, на відміну від багатьох інших кандидатів, яких розглядав Зеленський, Резніков людина інтелектуальна, і є надія, що він зможе навести порядок хоча б у тих критичних сферах, які повністю розвалив Таран — в держоборонзамовленні, у держзакупівлі, наприклад, закупівлі палива, де масштаби корупції та безвідповідальності вже опустилися до рівня 2013 року. Гірше не може бути», — пише Бутусов.



За словами журналіста, іншим кандидатом, якого розглядав Зеленським, була колишня кандидатка в мери Києва Ірина Верещук.

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