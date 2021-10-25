Кінець епохи довгобудів: за програмою Зеленського ще одну «заморожену» школу добудували на Закарпатті

У загальноосвітній школі в селі Неліпино Мукачівського району Закарпатської області донедавна не було своєї їдальні та спортзалу. За програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» вдалося завершити будівництво нових корпусів, у яких розмістилися необхідні приміщення. Раніше їхнє будівництво не могли закінчити з 2009 року.

Про завершення робіт повідомив у фейсбуці перший заступник керівника Закарпатської облдержадміністрації Мирослав Білецький.

Загалом під час «Великого будівництва» було побудовано три нові блоки — «Б», «В» і «Г». У них розмістилися сучасний спортзал, комфортабельна їдальня з кухнею та перехідна галерея, що з'єднує нові приміщення з основною будівлею школи.

До появи цих приміщень 400 учнів у школі не обідали, а спортивні заняття проводилися виключно на вулиці.

Будівельні роботи в нових корпусах вже повністю завершені й незабаром вони будуть введені в експлуатацію.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський повідомив, що в рамках програми «Велике будівництво» в Україні вже було побудовано і реконструйовано 215 шкіл та дитячих садків.

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