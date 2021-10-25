У справі про захоплення Володимир-Волинської птахофабрики може фігурувати Добкін, — ЗМІ

Колишній нардеп Михайло Добкін може бути причетний до незаконного захоплення права власності Володимир-Волинської птахофабрики. Про це йдеться в інтерв'ю з підприємцем з Харкова Григорієм Соломаніним, опублікованим КП в Україні.

«На початковому етапі мого входження в бізнес, а це був 2003 рік, підприємством володіла невелика група людей, серед яких був президент футбольного клубу „Волинь“ Василь Столяр. Мені запропонували стати співвласником фабрики, щоб я зайнявся її розвитком», — розповів бізнесмен.

У 2005 році він викупив 50% частки партнерів і став мажоритарним акціонером. Ще 10% акцій належали працівникам підприємства.

У 2009 році рішенням суду Херсонської області акції підприємства були списані на третіх осіб, і Соломанін втратив контроль над фабрикою. Ситуацію він описує як типове рейдерське захоплення.

«На воротах стояла чужа охорона, мені дали зрозуміти, що краще нічого не намагатися змінити. Після неодноразових звернень до правоохоронних органів досі не встановлено, чи було насправді судове засідання», — згадує він.

Вигодонабувачем даної схеми підприємець вважає Михайла Добкіна, який публічно заявив, що отримав фабрику у спадок від батька й за рахунок отриманих доходів фінансує політичну діяльність і виборчу кампанію.

«Я добре знав покійного Марка Мойсейовича Добкіна та глибоко його поважав. Можу сміливо стверджувати, що до 2010 року, поки я керував фабрикою й поки вона розбудовувалася, Марка Мойсейовича на ній не було ніколи, і він її у моєї сім'ї не купував. Не знаю, навіщо Михайло Добкін викривляє дійсність. Можливо, він таким чином хотів щось прикрити», — припускає Соломанін.

Він також підкреслив, що правоохоронні органи ведуть низку кримінальних справ щодо рейдерського захоплення Володимир-Волинської птахофабрики, і сподівається відновити справедливість.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у вересні 2021 року прокуратура Києва спільно з Департаментом спецрозслідування Національної поліції провела обшуки на Володимир-Волинській птахофабриці у справі про присвоєння 34 млн гривень.

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