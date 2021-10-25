Як частина коштів ЕКА може потрапити до виборчого фонду колишнього спікера: версія політолога

Заступник міністра економіки Михайло Лев та голова парламентського економічного комітету Дмитро Наталуха можуть вивести 2 мільярди грн через Експортно-кредитне агентство на політичну кампанію колишнього спікера Разумкова.

Про це у своєму блозі на «Цензор.нет» пише директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

«Експортно-кредитне агентство — це приватна чи державна установа, яка допомагає вітчизняному експортеру у поширенні товарів на зовнішні ринки. По факту страхує ризики експортерів», — пояснив Кулик.

За його словами, станом на жовтень 2021 року статутний капітал ЕКА складає 2 млрд грн. В разі настання страхових випадків на українських підприємствах НБУ може провести докапіталізацію, і ця сума збільшиться вдесятеро — до 20 млрд грн. Кулик вважає, що через це агентство потрапило у поле зору Дмитра Наталухи та колишнього спікера Дмитра Разумкова.

Політолог пише, що членів наглядової ради агентства Артема Гудкова, Ігоря Гужву та В'ячеслава Попова можна назвати лояльними до Разумкова-Наталухи людьми. Також, за словами Кулика, у Міністерстві економіки, якому підпорядковується ЕКА, працює заступник міністра економіки, пов'язаний з Наталухою, — Михайло Лев.

Експерт зазначив, що влітку Лев та Наталуха намагалися змінити керівництво правління ЕКА та завести туди повністю своїх людей. Так, 14 липня на засіданні економічного комітету заслуховувалася інформація про результати діяльності агентства.

При цьому Наталуха порушив закон та вийшов за межі своїх повноважень.

«По-перше, Наталуха не мав права заслуховувати справу правління ЕКА, бо в агентства є профільний комітет з питань фінансової політики Данила Гетманцева. Друге порушення — ЕКА не підзвітне Верховній Раді, це прямо написано в спеціальному законі 1792. А отже Наталуха, перетворивши „заслуховування інформації“ у „звіт“, вдруге порушив закон», — заявив політолог.

Крім того, Кулик звернув увагу на те, що зміст самого засідання та опублікований за його результатами протокол — різняться.

За словами політолога, Дмитро Наталуха поспішав, бо перед Дмитром Разумковим ще влітку встала перспектива звільнення через загострення стосунків із Банковою. А оскільки колишній спікер готував майданчик для власного проєкту, команді потрібно було фінансування.

«Одним з таких джерел наповнення виборчого фонду Разумкова і мало стати ЕКА, яке мали вичистити до прогнозованої відставки голови парламенту. Схема проста й вишукана. Людям обіцяли страхувати їхні контракти, у випадку настання страхового випадку (прогнозовано їх мало бути досить багато) держава через ЕКА виплачує страховку. При цьому всі не забувають спікера та його людей, завдяки яким всі мали заробити», — пише Віталій Кулик.

За його словами, для того щоб ця схема запрацювала, Разумкову та його команді потрібно отримати повний контроль над правлінням ЕКА.

«Попов, Наталуха й Лев кілька разів намагалися ініціювати зміну керівника агентства. Не вийшло. Тоді міністр економіки Олексій Любченко на прохання Михайла Лева ініціює конкурс на доукомплектацію до наглядової ради ЕКА двох членів. Можна очікувати, що там опиняться „потрібні“ персонажі», які за п'ять місяців «роздерибанять» агентство на цілком законних підставах", — вважає Кулик. Політолог припускає, що частина коштів може потрапити до виборчого фонду колишнього спікера.

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