Верховний суд заявив про тиск через Данилова, який порівняв судову систему з олігархами

Верховний суд заявив про тиск з боку Ради національної безпеки та оборони (РНБО) через слова її секретаря Олексія Данилова про те, що українська судова влада може бути «загрозою для України». Про це йдеться у публікації Верховного суду, яка розміщена на його сторінці у фейсбуці, передає 112.ua.

«Верховний суд незмінно захищає верховенство права, демократію та права людини… Будь-який орган державної влади чи посадова особа, які публічно та безпідставно критикують судову владу, свідомо підривають основи державності, порушують принцип поділу державної влади та нівелюють щоденні зусилля тисяч суддів у відновленні порушених прав і свобод людини й громадянина» , — зазначається у ній.

Як відомо, напередодні в інтерв'ю одному з українських видань секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що «судова корпорація зі своїми правилами та взаємовідносинами є не менш небезпечною для України, ніж олігархи».

У ЗМІ нагадали, що своїми рішеннями та заявами РНБО чинить тиск не лише на суди, а й на неугодних для української влади політиків та засоби масової інформації. Так, 2 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про застосування санкцій, введених РНБО, проти телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZIK, а 20 лютого іншим своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони ввести санкції проти 8 осіб, серед яких політик Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко.

За останні місяці світові ЗМІ, європейські політики та експерти опублікували 96,9 тисячі матеріалів, присвячених переслідуванню українською владою опозиції та незалежних телеканалів.

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